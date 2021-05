AMLO pide a minera canadiense pagar impuestos y resolver conflicto en Sinaloa

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, este viernes 28 de mayo, que la minera canadiense Americas Gold and Silver pague impuestos, además de que urgió al diálogo para que resuelva conflicto en mina de Cosalá, Sinaloa.

“Ya lo está atendiendo Tatiana Clouthier (Carrillo) este asunto, me acaba de informar y hay voluntad de las partes, por un lado la empresa y por otro lado el sindicato y en especial el dirigente, el Senador (Napoleón) Gómez Urrutia, que le mandó decir que nos ayude, como también que la empresa canadiense ayude”, dijo el Mandatario nacional.

“La empresa o sus directivos deben de recapacitar porque no están pagando impuestos y creo que están mal asesorados, es una empresa canadiense y quieren irse a un tribunal internacional para buscar que les den la razón de algo que es totalmente improcedente, deben de pagar los impuestos y no los están pagando”, abundó el político tabasqueño.

“Es un asunto de carácter penal en México, porque se trata de una defraudación fiscal. Pero se puede también llegar a un acuerdo. Por lo general, tanto empresarios como trabajadores se entienden, no tenemos conflictos”, indicó durante su conferencia de prensa matutina.

Segob pide a empresa canadiense y a trabajadores negociar para reabrir la mina en Cosalá

El 12 de mayo, Olga Sánchez Cordero Dávila, titular de la Secretaría de Gobernación, pidió a la empresa canadiense Americas Gold and Silver y a sus trabajadores, avanzar en las negociaciones para reabrir la mina de San Rafael, ubicada en Cosalá, Sinaloa, ante el bloqueo que existe desde hace más de 14 meses.

“Hacer un llamado muy respetuoso a los tribunales que tienen estos dos juicios de amparo para que pudieran resolver a la brevedad posible y nosotros en las negociaciones tener la certeza ya sobre la resolución que emitan”, dijo la titular de la Segob.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, la funcionaria federal aseguró que la Segob ha servido como facilitador del diálogo en seis conflictos mineros y en San Rafael “se ha dado seguimiento puntual”.

“Actualmente las partes se encuentran en pláticas sobre los términos de la reapertura de la mina y el ingreso de los trabajadores. Aquí hacemos un llamado tanto a la empresa minera como a los trabajadores a avanzar en las diversas posiciones que se tienen de recontratación de algún grupo de trabajadores, para que ya podamos avanzar en la reapertura de la mina”, manifestó Sánchez Cordero Dávila.

Hasta el momento se habían presentado seis amparos contra resolución de un Tribunal federal, que emitió un laudo el 7 de abril de 2021, en el cual se condena al Sindicato minero la repartición de 54 millones de dólares que involucra a 708 trabajadores y a 389 para el pago de las diferencias pendientes, precisó la funcionaria federal.

Según la empresa canadiense, un grupo de extorsionadores, presuntamente vinculados con el crimen organizado de la zona, ha bloqueado la mina, engañando a la opinión pública, al justificar esta acción por un supuesto conflicto laboral entre sindicatos, mismo que la minera insiste que no existe.

AMLO advierte con quitar concesión a minera canadiense, si no acepta a nuevo sindicato

El 17 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el Gobierno Federal podría quitar la concesión a la minera canadiense Americas Gold and Silver, en Cosalá, Sinaloa, si no acepta al sindicato que ganó la titularidad del contrato, solo porque no le “agrada” a la empresa.

“Explicó a los mexicanos que no acepta la empresa al sindicato, entonces se estaban peleando la titularidad del contrato, porque hay la mala costumbre, así también era antes de que querían las empresas tener sindicatos a modo, sindicatos blancos que estaban al servicio de las empresas y no defendían a los trabajadores”, aseguró el Mandatario nacional.

“Aprovecho para pedirle al Secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard Casaubón) que hable con el Gobierno de Canadá y que explique esta situación y que no se vaya a entender como amenaza, ni siquiera como advertencia”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Pero si no se respeta la legalidad, el Gobierno puede revocar la concesión a la empresa y no va a faltar otra empresa que quiera, cumpliendo la ley, llevar a cabo los trabajos de explotación minera”, afirmó López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina.

Asimismo, el Presidente se pronunció también por el caso de la minera First Majestic Silver Corp, la cual, dijo, se niega a pagar impuestos y está buscando irse a tribunales internacionales, aunque confió en que con ayuda del Gobierno canadiense se logrará un acuerdo.

“Que paguen impuestos, como pagan en Canadá, que traten bien a los trabajadores y que cuiden el medioambiente, que no destruyan el territorio. Entonces, yo estoy seguro que se va a lograr un acuerdo en ese sentido y estoy hablando de dos, pero deben de estar trabajando 100 empresas mineras, no es general, es un asunto de algunas empresas. Ojalá y nos ayuden del Gobierno de Canadá para que se resuelva este asunto, de lo contrario pues vamos actuar legalmente”, finalizó.

El 3 de febrero, Gómez Urrutia, Secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos, apoyó públicamente a un grupo de aproximadamente 220 empleados que, en protesta por presuntas irregularidades, decidió bloquear accesos de la minera América´s Gold and Silver Corporation.