MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió la mañana de este viernes a Olga Sánchez Corder o, Secretaria de Gobernación, y a Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos , revisar el “ caso Isabel Miranda de Wallace ”, una mujer vinculada con los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada , y a quien se ha acusado de comprar jueces y hasta torturar reos en prisión .

Hace dos días había dicho: “Yo no tengo a los secuestradores de mi hijo ‘metidos en el clóset’, se encuentran en penales, autoridades son las responsables de su integridad. Es absurdo que a mí, una ciudadana cualquiera, me señalen de hechos de tortura”.

Conocida como “señora Wallace”, Miranda no es una ciudadana cualquiera. Es presidenta de Alto al Secuestro y ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos 2010, que le fue otorgado por Calderón Hinojosa. Intentó participar en política –fue candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal por invitación del ex presidente–, pero no fue votada y fracasó.

Miranda dice que su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda fue secuestrado y asesinado el 11 de julio de 2005, aunque hay un fuerte debate sobre el caso. En mayo de 2014, las periodistas Anabel Hernández y Guadalupe Lizárraga pusieron en duda el secuestro y el asesinato del hijo de Miranda. Lizárraga publicó un libro sobre el tema: El falso caso Wallace.

Después de la exposición del caso en Palacio Nacional, el Presidente dijo: “Bueno, pues es tan contundente lo que están planteando [los periodistas], tan fuerte sobre derechos humanos, que le voy a pedir a la licenciada Olga Sánchez Cordero y a Alejandro Encinas que vengan aquí la semana que viene para tratar estos asuntos”.