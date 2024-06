El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus tres hijos mayores José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, que aclararan todas las “calumnias” que habían “padecido” durante su Gobierno, además de que indicó que nadie podría hablar en su nombre, tras la conclusión de su Administración.

López Obrador tiene cuatro hijos: José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, de su primer matrimonio con Rocío Beltrán Medina, y Jesús Ernesto López Gutiérrez, a quien procreó con su actual cónyuge, la escritora, académica e historiadora, Beatriz Gutiérrez Müller.

Asimismo, reveló que sólo atendería el llamado de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual ganadora de la Presidencia de México, pero dejó claro que no podría estar de acuerdo con ella en todo.

Al destacar el apoyo de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y en referencia a José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, dijo que les aconsejó elaborar un documento para contrarrestar las difamaciones de que supuestamente habían sido objeto.

”No puede uno salir adelante sin el apoyo de la familia, sufren mucho, sobre todo los hijos, les he pedido a mis hijos que no dejen de aclarar todas las calumnias que han padecido, que se pongan los tres a escribir quiénes son, qué han hecho, porque les ha tocado padecer mucho. En tiempos de la oposición, sobre todo a los grandes, era muy difícil para ellos, hasta en la escuela”, recordó,

Durante su conferencia de prensa matutina reiteró que parte del acuerdo con sus tres hijos mayores, fue que mientras él estuviera en la política, ellos no debían aspirar a cargos, pero si ahora querían hacerlo, deberían aclarar quiénes son.

”Y los acuerdos que tenemos de familia, que mientras yo estuviese en activo, no iban a participar en nada, en cargos públicos [...] Ahora ya van a actuar, pero tienen que aclarar todo y como son honrados, porque así fueron educados por la finada mamá y por el papá, van a sacar un documento, se los sugerí”, añadió.

”No sé [cuándo], pero les dije: ‘no dejen nada pendiente y aguanten, aguanten, porque cuando se lucha por una causa justa, siempre se padece, se sufre, es la cuota de humillación a la que hago referencia, que se tiene que pagar’”, agregó López Obrador.

”Y aprovechar, aprender bien del por qué de las cosas y no odiar a nadie, no ver a nadie como enemigo, si acaso, verlos como adversarios a vencer, en buena lid, no como enemigos a destruir y no olvidar que solo siendo buenos podemos ser felices”, insistió.

Cuestionado respecto a la posibilidad de que sus tres hijos mayores se adjudicaran el liderazgo del llamado “obradorismo”, negó que ellos lo fueran a representar.

Además, rechazó que se nombraran calles o se erigieran estatuas de él.

También descartó participar en conferencias o cualquier acto público, porque, según lo reiteró, terminaría su ciclo político una vez que dejara la Presidencia de la República.

“Usted se retira, pero si sus hijos lo deciden, ¿seguirá el obradorismo?”, le preguntó un reportero. “No, no, no, no, no, yo termino y hacia adelante, lo que sigue es la continuación con los cambios que naturalmente se van a producir”, respondió.

“Pero si ellos lo deciden podrán continuar”, insistió el periodista. “Ellos son libres, si deciden seguir participando lo van a hacer, pero no me van a representar [...] Solo atendería yo un llamado de mi Presidenta, también haciendo uso de mi derecho a disentir, toda la vida, pero es lo único”, enfatizó.

”Nada de que ‘yo conformo el movimiento obradorista porque soy amigo de Andrés Manuel López Obrador’, ‘yo conformo el movimiento obradorista porque luché junto a él desde el principio’, ‘conformo el movimiento obradorista porque soy hijo de Andrés Manuel’, no, no, eso no”, expresó.

”Son millones de hermanas y hermanos, son muchos, mi familia nos abrazamos, nos besamos, con hombres y con mujeres, hombres grandes que lloran y yo también, porque esto ha sido muy intenso, pero ya terminó mi ciclo, ya y no vuelvo a participar. Desde luego que vamos a guardar todos los recuerdos, eso quién nos lo quita, pero ya nos estamos poniendo nostálgicos”, finalizó.