$!AMLO pide buscar ‘buen traductor’ para responder pregunta para Revocación de Mandato

“Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que primero no se conoce. La gente no sabe si va ser ‘sí’ o ‘no’. Entonces sí pedirles a todos que busquen un buen traductor, porque eso tiene que ver con los expertos, para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar, y que ayuden porque es muy sencillo, debería ser ‘sí o no’, pero hasta ahora no creo que sepan, ¿ustedes saben si por ejemplo la gente desea que yo me quede es ‘sí o no’? ¿Lo saben ustedes? No, todavía no”, señaló el mandatario en la “mañanera”.

El Presidente agregó que “sí es importante porque ayer resolvió la Corte no cambiar la pregunta, de toda maneras no estaba clara, o no está clara o no se sabe y además de lo que resolvió la Corte, ahora informaron que el Tribunal Electoral, no sé si sea cierto, va a tratar de cambiar la preguntar. Entonces como ya no vamos a poder hablar de esto, yo y no voy a poder hablar de este tema, pues que corran la voz, que el que vaya sabiendo, si no quieren que yo continúe cómo tiene que marcar, si quieren que yo continúe cómo tiene que marcar”.

Además, sostuvo que los órganos electorales deben hacer campañas para promover la consulta, sin embargo, afirmó que los medios de comunicación y los partidos de oposición “van a querer que pase de noche”.