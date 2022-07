AMLO pide conciliación para levantar huelga de Telmex

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió llegar a la conciliación, luego de que el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana colocó este jueves banderas rojinegras en las puertas de las oficinas de la sede de Teléfonos de México, dando inicio a la primera huelga en la empresa desde que Carlos Slim Helú la adquirió en 1990. El último paro de labores registrado en dicha compañía fue en 1985, antes de su privatización.

“Por cierto, deseo que se pongan de acuerdo los telefonistas con la empresa, o la empresa con los telefonistas, que haya acuerdo, que se concilien, que si están así, que se corran, que aporten los dos. Yo lo deseo porque es una empresa mexicana y lo deseo en beneficio de los trabajadores”, señaló.

“Y se tiene que conciliar y tener mucha confianza porque Carlos Slim es una gente sensible, sabe que son otros tiempos. [Slim Helú] sabe, no sólo de lo que significa mejorar el salario sino también de la importancia que tiene la seguridad social, las prestaciones, y además él me ha expresado que Teléfonos de México ha salido adelante frente a competidores por sus trabajadores”, agregó.

Respecto a Francisco Hernández Juárez, secretario general del STRM, dijo que es un hombre “recto y responsable”. Por ello, confío en que el conflicto se resuelva entre hoy y mañana.

“Ya teníamos hace un mes decidido ir a la huelga, pero nos pidió la Secretaría [del Trabajo y Previsión Social Federal] una prórroga para que tuviera oportunidad de intervenir, pero no pasó nada”, explicó, Francisco Hernández Juárez, secretario general del STRM, quien también anunció que sostendrá reuniones con la empresa en las próximas horas, con la mediación de la STPS, para tratar de resolver este conflicto y evitar afectaciones a los derechos de los trabajadores telefonistas.

Un total de 37 años después de la última huelga, el STRM argumenta que la empresa incumplió con diversos acuerdos logrados en junio del 2022 -cuando se aplazó la huelga-, en el marco de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), en donde se estableció un incremento del 4.5 por ciento al salario de los trabajadores activos y jubilados.

El Sindicato señala que desde hace 3 años la empresa se comprometió a ofrecer casi 2 mil vacantes en todo México, pero aún no ha cumplido, por lo que opera con menos personal del requerido.

Asimismo, el STRM acusa que existen contratos de subcontratación, además de denunciar que la compañía ha violado de forma reiterada los acuerdos contractuales, afectando los derechos de los trabajadores.