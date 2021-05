AMLO pide ‘menos amarillismo y sensacionalismo’ por 34 candidatos asesinados

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, este jueves 27 de mayo, que haya "menos amarillismo y sensacionalismo" de los medios de comunicación, ante la violencia que se vive en el actual proceso electoral.

“Que también sepamos que hay circunstancias especiales como ahora, que hay una elección que se complica porque se trata de una contienda política. Hay intereses. Y también los medios de comunicación, con el afán de enrarecer el ambiente (...) antes se le llamaba sensacionalismo, ahora es amarillismo", dijo el Mandatario nacional.

“La nota roja tiene un papel relevante en los medios, entonces, como hay ahora una polarización política obvia, porque se agrupó todo el conservadurismo en contra de nuestro proyecto y los medios han tomado partido, pues todo esto se magnifica, es normal, es un asunto de la temporada", agregó el político tabasqueño.

"Es muy lamentable que se amenace o agreda a un candidato, a la familia del candidato o que pierda la vida (...) es muy triste, bajo cualquier circunstancia, es una tristeza, es un dolor para todos. No podemos dar la espalda a los dolores de la humanidad. No podemos endurecernos, no podemos volvernos robots, no se nos puede endurecer el corazón", expresó.

“Nosotros tenemos que hacer desde el Gobierno un llamado para que no haya violencia, que se respete la vida, que no hay nada más importante que la vida, es el principal de los derechos humanos.

"Que procuremos todos vivir en paz, que no se agreda a nadie y que también haya ética en los medios, menos amarillismo, aún cuando haya diferencias, como las que tenemos, que podamos resolverlas con argumentos, con debate, respetándonos", señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador aseguró que los recientes casos de violencia política en el País se están investigando y que no quedarán impunes, además de que señaló que su Gobierno ha realizado protocolos para proteger a candidatos a cargos de elección popular.

“Hace poco en Oaxaca asesinaron a una candidata por Ocotlán. Ya hay detenidos, los autores materiales. Se asesinó a una dirigente social en Nochixtlán, ya están los detenidos. Se asesinó a una candidata de Cosoleacaque, Veracruz, ya están detenidos", aseguró el Mandatario nacional.

Por último, López Obrador señaló que los ciudadanos deben y emitir su voto.

"Tenemos que seguir insistiendo en que haya democracia, que no haya fraude electoral y lo mejor para evitar el fraude es que participemos", indicó.

"Cuando no se va a votar, los mapaches electorales, los delincuentes electorales, tienen más posibilidad de imponerse, porque pueden comprar voto y con una cantidad comprada de votos les puede alcanzar para triunfar entre comillas", abundó el Presidente.