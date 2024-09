En su último evento público en Palenque, Chiapas, y a 16 días de que concluya su gobierno, Andrés Manuel López Obrador reiteró que una vez que entregue la banda presidencial se retirará y se irá a vivir a su rancho ubicado en este municipio, por lo que aprovechó su visita para pedirle a los asistentes que respeten su decisión y no lo vayan a visitar.

“Me voy a retirar y voy a venir a vivir aquí, a Palenque, y quiero que hagamos un acuerdo, un compromiso. Nada de que ‘es que Andrés Manuel, quiero hablar contigo, te traigo este asunto’”, solicitó a los presentes.

Y es que, agregó, si le abre la puerta a alguna persona, tendrá que abrírsela a los demás y no podrá tener la paz que necesita para dedicarse a descansar y escribir.

“Yo ya no voy a poder ocuparme (de esos asuntos)... yo no quiero ser hombre fuerte, ni jefe máximo, ni caudillo, ni mucho menos cacique. Yo ya terminé mi ciclo”, sostuvo.

Para escribir el libro que tiene pensado, detalló, requiere silencio y quietud. Recordó que fueron 50 años de lucha y aunque está “aflojado en terracería” después de “dale y dale por todo el País”, es momento de cerrar su ciclo.

“El motor está muy bien, pero ya la carrocería ya no anda bien... tengo un problema de una enfermedad cardíaca porque me dio un infarto y ya no puedo esforzar más a mi pobre corazón que me ha ayudado mucho”, explicó a los presentes quienes en coro le respondieron “¡Sí se puede! ¡Sí se puede!”.

El 3 de diciembre de 2013, López Obrador fue ingresado al hospital por un problema de salud relacionado con un infarto agudo al miocardio. Años después, el Mandatario compartió que aquella vez salvó la vida gracias a que lo atendieron oportunamente.

Este episodio es narrado en su libro Gracias. Ahí admite que antes de aquel episodio pensaba que “el estrés no existía, que era un exquisitez pequeño burguesa como la depresión y las frecuentes visitas al psicólogo; sin embargo, constaté que estaba equivocado. La hipertensión mata”.

El Mandatario insistió en que terminará “muy contento y orgulloso” de haber encabezado el movimiento de la 4T de la mano de todas las mexicanas y mexicanos.

“Me llevo la satisfacción de que se cambiaron las cosas”, dijo.