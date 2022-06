AMLO pide revisar caso de ex Gobernador César Duarte, para no ser ‘alcahuetes’

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no actúa como un “alcahuete”, por lo que realizará una revisión del caso de César Horacio Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua, para que no se omitan delitos de su proceso judicial y evitar que sea liberado de forma anticipada.

El mandatario nacional fue cuestionado respecto a las acciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en torno a los delitos presuntamente cometidos por Duarte Jáquez durante su Administración, asegurando que sí se le puede juzgar por todos los ilícitos que se le imputan.

Además, dijo que cuenta con información de que no existe ningún problema y que se tienen que desahogar todas las acusaciones.

“Tengo información de que se le puede juzgar por todos los presuntos delitos que cometió, es la información que tengo, de todas maneras voy a hacer una revisión para que no vaya a omitirse el que existen posibles delitos. Y que la extradición sólo conduzca a uno o a dos y que estando aquí ya pueda obtener su libertad, o sea, que nosotros actuemos como alcahuetes, eso no”, indicó el político tabasqueño.

“Pero si ese fuera el caso, se procedería a pedir ante la instancia correspondiente para que se actuara”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien también confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tuvo que intervenir para hacer una revisión en la solicitud de extradición, ya que esta se encontraba mal elaborada en beneficio del ex Gobernador.

“Al principio se elaboró mal ya no recuerdo bien, pero no se había fundado adecuadamente, se tuvo que rehacer, intervino la SRE, se demostró que había interés en que se hicieran mal las cosas para beneficiar al señor Duarte. Por eso voy de nuevo a pedir una revisión y si hay este propósito de favorecerlo y es ilegal, pues aquí mismo lo vamos a dar a conocer”, insistió el Presidente.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, la prensa le planteó a López Obrador que, además de peculado y asociación delictuosa, contra el ex gobernador existen 20 órdenes de aprehensión. Al respecto, informó que buscará que se le procese por todos los delitos y pidió tener confianza en las autoridades.

“Ya no es el tiempo de antes, no es de que hacen una maniobra para favorecer a alguien porque hay línea política y ya pueden resolver cualquier cosa, no. Si no actúan con rectitud hay denuncia pública, no hay impunidad para nadie, trátese de quien se trate, ahora sí que quién va en estos tiempos a tomar una decisión como las que se tomaban antes, aquí no nos quedamos callados, sea quien sea”, finalizó.