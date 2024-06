El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que platicaría con Claudia Sheinbaum Pardo, virtual ganadora de la Presidencia de México, la posibilidad de llevar a cabo el denominado “Plan C”, además de que insistió en que debería reformarse el Poder Judicial de la Federación.

El 9 de mayo de 2023, el Mandatario nacional convocó a los ciudadanos, a que en las próximas elecciones del 2 de junio se llevara a cabo lo que denominó como el “Plan C”, el cual consistía, según lo explicó, en obtener 334 diputados -una mayoría calificada de dos tercios-, para que el Gobierno Federal pudiera realizar reformas constitucionales.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, planteó que la mayoría de Morena y aliados en el Congreso de la Unión, debería acordar las modificaciones constitucionales que él impulsaba, pero antes de ello tendría que hablar con su sucesora, porque no quería imponerse.

“¿Ejecutará el ‘Plan C’ antes de irse?”, le preguntó un reportero. “Es parte de lo que vamos a platicar con la futura o virtual Presidenta electa y luego Presidenta constitucional, Creo que la nueva legislatura inicia en septiembre y yo termino en septiembre. Nos tenemos que poner de acuerdo sobre estas iniciativas con Claudia, no quiero yo imponer nada”, respondió.

Entre los cambios legislativos que proponía estaba la posibilidad de que jueces, magistrados, así como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueran electos por voto popular, así como la adscripción definitiva de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Al insistirle sobre si le agradaría despedirse de la Presidencia con el “Plan C”, López Obrador apuntó que la reforma al Poder Judicial de la Federación era importante, porque, según acusó, no estaba al servicio del pueblo.

”Lo voy a hablar con Claudia, la virtual Presidenta electa, lo voy a hablar porque presentamos iniciativas que están en el Congreso, a ver cuáles de esas iniciativas podemos impulsar y que se alcancen a aprobar, como es muy poco un mes, inician los procesos y ya después los diputados, los senadores resuelven, pero lo voy hablar con ella”, agregó.

”Yo sí pienso que se debe abordar el tema de la reforma al Poder Judicial porque no es posible mantener un Poder Judicial que no esté al servicio del pueblo, que esté al servicio, como es de dominio público, de una minoría y a veces de la delincuencia organizada y de cuello blanco, debe haber un Poder Judicial que represente a los mexicanos, incorruptible”, exigió.

Sin embargo, López Obrador reiteró que debía negociar con los legisladores entrantes para determinar los alcances de las reformas. Añadió que había visualizado alternativas para cambiar al PJF, pero no las consideraba viables.

”Yo he buscado otros mecanismos de reforma al Poder Judicial y la verdad no los veo eficaces, por ejemplo, no se puede pensar en la desaparición del Poder Judicial y crear un nuevo Poder Judicial, algo como lo que hizo [Ernesto] Zedillo, no estoy de acuerdo con eso”, abundó.

”Lo otro es dejarle al Poder Judicial que ellos impulsaran su reforma, pero no tuvimos éxito, siguieron al servicio del poder económico y político. No tuvieron la arrogancias de sentirse libres, demostraron su vocación de vasallos”, enfatizó, quien también recordó que proponía que los jueces, magistrados y ministros llegaran al cargo por voto de la ciudadanía, debido a que, según él, sí había “gente buena” que pudiera cumplir los perfiles.

”Entonces, ¿qué propongo? La elección, que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros, ahí podemos llegar a un acuerdo, se puede matizar sobre los requisitos, pero que al final sea en elecciones libres, pero que al final el pueblo elija quién debe ser magistrado, ministro. Y hay gente buena en el Poder Judicial, no todo está podrido”, dijo López Obrador.

Al resaltar la participación ciudadana alta de 60.2 por ciento durante la jornada electoral del domingo 2 de junio, Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Gobernación, presumió que Morena y aliados lograron la Presidencia de la República, siete gubernaturas y la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

Informó que fueron 59 millones 307 mil ciudadanos los que acudieron a las urnas a votar, de un total de 98 millones 517 mil registros, luego de que se instalaron 170 mil 159 casillas a nivel nacional de 170 mil 182, es decir 99.9 por ciento. Además, dijo, el voto del extranjero sumó 197 mil 203 sufragios emitidos.

Alcalde Luján mencionó que Morena y aliados gobernarían 24 estados, luego de que sus candidatos ganaron los gobiernos de la Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Yucatán y Veracruz. Mientras que los partidos Acción Nacional tendrá cuatro; el Revolucionario Institucional, dos -Durango y Coahuila-; mientras que MC mantuvo Jalisco y Nuevo León.

Detalló que Morena tendría cerca de 243 diputados federales; PT, 48; el PVEM, 74; mientras que el PAN, MC, el PRI, el PRD, contarían con 76, 72, 34 y 2 legisladores, respectivamente, más otros dos independientes.

Mientras que para el Senado de la República, Alcalde Luján estimó que Morena tuviera 60 legisladores; 8 del PT; 14 del PVEM; PRI, 17; PRD, 2; PAN, 22, y Movimiento Ciudadano, 5.

Asimismo, ratificó que el domingo 2 de junio se llevó a cabo una jornada electoral, sin incidentes mayores, donde todos los ciudadanos pudieron salir a votar, lo cual, subrayó, dio certeza a los resultados. Además, destacó el trabajo de los integrantes del Instituto Nacional Electoral, encabezados por su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.