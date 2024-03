El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de su cuenta de X, criticó las propuestas de Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez respecto al cierre de refinerías en el país.

De manera irónica y sin mencionar los nombres de los candidatos presidenciales, López Obrador escribió:

“Una persona dijo que había que cerrar la refinería de Tula, otra más dice que no, que mejor cerrar la de Cadereyta y la de Tampico. Hoy el presidente municipal de Cadereyta dijo que no permitiría que se cerrara la refinería de ese municipio. De modo que ya la libramos porque no se cerrará ninguna, dado que la de Tampico no existe”.