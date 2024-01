Sin embargo, la encuesta nacional sobre consumo de drogas no se realiza desde 2017.

Durante su conferencia matutina, el mandatario dijo que en el país no hay un consumo alto de esa droga, e incluso hay estados donde no existe, como Oaxaca y Chiapas, aunque reconoció que existe tráfico en el país y por eso se debe actuar para prevenir.

Cuestionado sobre las consecuencias de prohibir el consumo respondió:

“Esa opinión de que se va a criminalizar el consumo está muy extendida, vamos a ver si eso conviene o no conviene. Cuando el Estado no cumple con su responsabilidad social podría ser que se haga el cuestionamiento de que no hay que criminalizar el combate a las drogas, pero si se está atendiendo las causas, si se están dando oportunidades de estudio, de trabajo, ¿por qué permitir que los jóvenes sean objeto de la drogadicción y la delincuencia?”, sostuvo.

Seguirá campaña contra consumo de drogas

López Obrador aseguró que seguirá la campaña sobre el consumo de drogas y el daño a la salud; y recordó que se está haciendo una encuesta nacional cuyos resultados los dará a conocer el próximo 17 de febrero.

El mandatario sostuvo que el consumo de fentanilo en EU ya es un problema letal que está matando a 100 mil jóvenes al año; sin embargo, el presidente está exagerando dicha cifra ya que aunque las muertes ocasionadas por el fentanilo sí han aumentado, los decesos registrados por fentanilo ascienden a 70 mil 601 en 2021, según los datos más recientes del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de Estados Unidos.

El presidente reiteró que los problemas como el incremento en consumo de drogas están relacionados con una pérdida de valores culturales.

La política de drogas de AMLO

Durante la administración de López Obrador se ha registrado un aumento en la criminalización sobre el consumo de drogas: más de 74 millones se han invertido en campañas crecientes en estigmatización, mientras los presupuestos de salud no crecen.

El presidente ha criminalizado incluso a jóvenes asesinados. Uno de los casos más recientes es el de los cinco jóvenes de la Universidad Latina de México que fueron asesinados en Celaya, Guanajuato. Sobre este caso aseguró, sin pruebas, que el caso estaba ligado con el consumo de drogas.

Además, en su administración, la Comisión Nacional contra las Adicciones fue desplazada de la estrategia mientras el 97% de la atención residencial al consumo problemático está en manos de particulares, con recurrentes denuncias de violaciones a derechos humanos, y las personas siguen yendo a prisión por portar sustancias sin intención de venderlas. En este especial te contamos más.

AMLO también va con reforma contra vapeadores

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo para permtir la venta de cigarros electrónicos, conocidos en el mercado como vapeadores, el presidente anunció también una reforma para prohibir su comercialización.

“No estamos de acuerdo con ese criterio de la Corte de que se afecta, si se prohíben los vapeadores, la libertad de mercado, es lo más antisocial que puede haber, sostener esa postura”, dijo en la conferencia mañanera de este viernes.

“Es muy probable que cuando hablemos del consumo a las dorgas van a esgrimir eso como excusa, el que se afecta la libertad de comercio, desde luego está en la Constitución pero debe de tener límites, no puede permitirse que se comercialice libremente un producto que hace daño, que destruye la salud”, insistió.

El gobierno federal, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) declaró desde 2022 una alerta sanitaria máxima contra los vapeadores o en todas sus modalidades.

Autoridades sanitarias han señalado que los vapeadores contienen carcinógenos y sustancias tóxicas que representan un grave riesgo a la salud de personas consumidoras.