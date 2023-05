El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los integrantes de los diversos grupos de la delincuencia organizada respetan a quienes se identifican como Siervos de la Nación, mismos que están en la nómina de la Secretaría del Bienestar, pero que operan bajo la Coordinación de Programas Integrales de Desarrollo de la Presidencia de la República, a cargo de los “superdelegados” de las diversas entidades.

En la actualidad, Ariadna Montiel Reyes y Carlos Torres Rosas, son los titulares de la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal y de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República, respectivamente.

Durante su conferencia de prensa matutina, dijo que estos trabajadores -que llevan el padrón de los beneficiarios de los programas sociales que entrega su Gobierno-, tienen que pasar por retenes del crimen organizado.

“Hay casos en donde detienen a alguien, de los que trabajan en las comunidades, algún grupo de la delincuencia y usan, los que trabajan en las comunidades, un chaleco y se identifican y los respetan”, declaró.

“Me contaron hace poco que dijeron: ‘no le ha llegado el apoyo a mi abuelita’, le dijo un muchacho a un Servidor de la Nación, que estaban en un retén y tenían que ir a trabajar los promotores, que mi respetos para ellos, porque están abajo, en el territorio, territorio, no escritorio”, reveló.

“Y le dijo ‘bueno, ¿pues en dónde vive tu abuelita?, pues en tal pueblo, dame los datos, no, cómo te voy a dar los datos, pues entonces no se puede, bueno, cuando regreses alguien te va a entregar los datos”, agregó López Obrador.

Dichos trabajadores se dividen en 266 regiones, cada una tiene entre 50 y 150 Servidores de la Nación bajo el mando de delegados regionales -en su mayoría ex líderes del partido Morena, ex diputados, ex alcaldes o ex funcionarios afines a López Obrador- que atienden órdenes del “superdelegado” estatal. Están organizados en equipos de 10 a 15 personas, dirigidos por coordinadores.

Sus herramientas de trabajo se limitan a un teléfono celular, que puede ser suyo o de la Secretaría del Bienestar, y en el cual les descargan una aplicación con todos los programas sociales para dar de alta en los padrones a los beneficiarios. También reciben un chaleco y una gorra, ambas prendas de vestir de color guinda, el mismo del partido Morena.

El Presidente se reunió en Palacio Nacional el 24 de mayo con al menos 14 gobernadores -militantes o afines al partido Morena y al Presidente Andrés Manuel López Obrador-, integrantes del grupo autodenominado ‘Gobernadoras y Gobernadores de la 4ta Transformación”, para revisar los programas sociales que entrega el Gobierno Federal.

“Nos reunimos en Palacio Nacional con gobernadoras, gobernadores y servidores públicos del Gobierno Federal, para tratar varios asuntos prioritarios para beneficio y protección de la gente”, escribió en Twitter.