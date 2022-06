AMLO propondrá a Biden reunión con empresarios mexicanos y estadounidenses en la Casa Blanca

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que propondrá a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que además de su encuentro bilateral a realizarse el próximo mes, ambos sostengan una reunión con empresarios mexicanos y estadounidenses en la Casa Blanca.

El que será el segundo encuentro presencial del político tabasqueño con el mandatario estadounidense, aún no tiene fecha. Sin embargo, el presidente Andrés Obrador informó que se prevé que sea después del 15 de julio cuando se reúna con su homólogo de EE.UU..

“Vamos a ver si tenemos una reunión conjunta de empresarios mexicanos y estadounidenses, eso fue lo que ayer acordamos [con empresarios mexicanos]. Ellos dijeron que querían estar y yo les propuse que iba a pedirle al presiden Biden que nos acompañaran y que se invitara a empresarios estadounidenses”, anunció el mandatario nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que los empresarios no le presentaron ninguna “preocupación”, pero que sí le manifestaron su interés por que se abran “mesas para analizar las importaciones de gas”.

“[Revisamos] un poco que se abra una mesa para analizar lo de las importaciones de gas. Como saben, la [Comisión Federal de Electricidad] CFE tiene gas excedente y se está procurando que se use ese gas, que se paga con dinero de todos los mexicanos, para no perjudicar a la CFE y nos aumentar el precio de la luz. Se acordó que va a abrirse una mesa de diálogo y buscar una solución, como lo hacemos en todo”, comentó el político tabasqueño.

“También hablamos de cómo fortalecer la economía para captar más inversión extranjera, ensamblarla y voy a pedir que en el encuentro que tengamos con el presidente Biden, creo que va a ser un día completo, de distintos temas, además de que me ha mandado decir que quiere platicar conmigo no sólo de de varios temas, platicar, conversar”, insistió.

“Pero vamos a tratar [con Biden] asuntos que tienen que ver con la cooperación económica, con los países de Centroamérica, con el propósito de enfrentar el fenómeno migratorio, me importa mucho, las visas de trabajo y vamos a ver si tenemos una reunión conjunta de empresarios mexicanos y estadounidenses”, añadió el mandatario nacional.

El Presidente López Obrador se reunió en privado, el 16 de junio del 2022, con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN). ntre los temas abordados destacó todo lo relacionado con la próxima reunión que el mandatario mexicano sostendrá con Biden, en la Casa Blanca.

“Fue un diálogo hablando de la inversión, de las facilidades de la próxima reunión con el presidente Biden. Que las mesas de diálogo siguen y está muy a favor de las inversiones, sobre todo de la generación de empleos bien remunerados”, aseguró Francisco Cervantes Díaz, presidente del CCE.

Entrevistado al terminar el encuentro a puerta cerrada en el Museo Kaluz del Centro Histórico de la Ciudad de México, con duración aproximada de dos horas, el líder empresarial comentó que el mandatario nacional informó de los avances en las mesas de diálogo que se llevan a cabo entre el Gobierno Federal y representantes de las empresas estadounidenses del sector energético.

Otro de los temas abordados, según detalló Cervantes Díaz, fue el siguiente paquete de inversiones público-privadas para infraestructura, en preparación y que está próximo a anunciarse. Pero que el titular del Ejecutivo federal “no dio el día” en que se hará la presentación del mismo, y que solo les dijo que será “próximamente”, agregó.

Por su parte, Antonio Del Valle Perochena, presidente del CMN, no ofreció su versión del encuentro al que asistieron también Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y Alfonso Romo Garza, ex jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y actual asesor del político tabasqueño.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó, el 6 de junio del 2022, que no acudiría a la IX Cumbre de las Américas -que se llevó a cabo del 6 al 10 de junio, en Los Ángeles, California-, porque no invitaron a todos los países del continente. Sin embargo, informó que en julio de este mismo año viajará a la Casa Blanca a visitar a su homólogo Joseph Biden.

“Acerca de la Cumbre, ya pueden informar a México que no voy a asistir a la Cumbre. Está en mi representación, en la del Gobierno, Marcelo Ebrard [Casaubón]. Y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América [...] Le mandé decir al presidente Biden que lo voy a visitar en julio. Voy a ir a verlo a la Casa Blanca y quiero tratar con él el tema de la integración de toda América”, indicó.

“Y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país [...] Y no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano o puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos”, explicó el mandatario mexicano.