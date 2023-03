El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso este miércoles a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión, que, en caso de no llegar a un acuerdo, la elección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral para el periodo 2023-2032 se realice mediante el método de insaculación, para que no haya cuotas y “enjuagues” entre partidos.

“Si no hay acuerdo, porque se necesitan también las dos terceras partes, se utiliza el método de la insaculación, es decir, un sorteo y así se decide; creo que se tienen que elegir dos mujeres y dos hombres de los cuatro, entonces, mi opinión es que no negocien como era antes, uno para ti, uno para ti y dos para mí, no, que se vayan a la insaculación, es una propuesta muy respetuosa, que no negocien”, señaló.

“Que no haya cuota y que sea la fortuna, diría Maquiavelo, que es la suerte. Maquiavelo decía que en la política se necesitaba virtud, virtud y suerte, pues así, desde luego yo no soy legislador, yo soy el titular del Ejecutivo, pero sería muy bueno que no se llevara a cabo un enjuague, entonces hasta sacaban los acuerdos por unanimidad, ojalá y sea de esa manera”.

El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, así como los consejeros Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón, concluirán sus funciones este 3 de abril. Sus relevos serán electos por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, para un periodo de nueve años.

El 28 de marzo, Moisés Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja, señaló que su partido Morena apoyaba la posibilidad de que la elección de consejeros electorales del INE se hiciera a través de una insaculación.

Sin embargo, en caso de que se decidiera por dicho método, el político poblano enfatizó que el sorteo debería llevarse a cabo en San Lázaro y no en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.