El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el Poder Judicial de la Federación necesitaba una “renovación urgente”, que limpiara “los excesos y la corrupción”, por lo que, según él, se debería incorporar “a la vida democrática”, al igual que el Legislativo y el Ejecutivo, para que la ciudadanía elija en las urnas a jueces, magistrados y ministros, a través del voto popular y directo.

“Yo no veo más que una renovación tajante que se lleve a cabo de manera democrática, que sea el pueblo de México el que resuelva sobre esto en las urnas, que sea el pueblo el que decida”, planteó.

Afirmó que, además de trabajar en beneficio del pueblo, los servidores públicos debían ser honestos, íntegros e incorruptibles.

Recomendó cuestionar posturas y proyectos de los próximos candidatos a diputados y senadores en las elecciones de 2024.

Sostuvo que la reforma al PJF podría ser “una propuesta importante”, porque se trataba de un tema “trascendental” en la vida pública del país.

“Que los ciudadanos les pidan a los candidatos que hagan el compromiso de que, si llegan, van a aprobar una reforma constitucional para que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por el pueblo, que sea un tema de campaña”, propuso el presidente de la República.

López Obrador recordó que una reforma constitucional requería mayoría calificada para su aprobación en el Congreso de la Unión, es decir, dos terceras partes, por lo que era necesario reflexionar el voto de los legisladores.

”La otra es que pasando las elecciones se convoque a una consulta, pero como la consulta la tienen que autorizar, la tienen que validar en la Corte pues está más complicado, está muy complicado eso, entonces es mejor la primera”, indicó.

No obstante, el político tabasqueño descartó enviar una iniciativa para separar de su cargo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de la figura de jubilación inmediata, como lo hizo el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, entre diciembre de 1994 y enero de 1995.

“Yo no estoy de acuerdo con tomar una decisión unilateral [...] No voy a hacer lo de Zedillo, no voy a mandar una iniciativa para que desaparezca la Suprema Corte, se reduzcan los miembros, como lo hizo Zedillo”, explicó.

”Entonces es un buen tema para la campaña. Si no responden es porque no van a votar si ganan por la reforma constitucional, entonces ya el ciudadano va a decidir, tu no quieres, quieres que siga más de lo mismo, por ti no voy a votar [...] El voto es un poder y hay que ejercerlo”, enfatizó.

”Son capaces de decir que el pueblo no está preparado para la democracia, como insinuó Porfirio Díaz, son capaces de decir que se requiere de gente de mucha experiencia [...] Sí tienen que ser abogados, pero los vamos a elegir nosotros los ciudadanos para que no anden engañando de que va a ser cualquiera, no, no, va a ser un abogado mujer o hombre y va a cumplir un requisito pero los vamos a elegir nosotros de una lista porque queremos tener jueces honestos, íntegros, incorruptibles, y lo mismo magistrados, y lo mismo Ministros”, dijo López Obrador.