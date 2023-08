Instalar un tianguis para que la población obtenga los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, elaborados por la Secretaría de Educación Pública, planteó este martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que señaló que no se puede prohibir que los tengan quienes los quieran.

“Nosotros lo que vamos a hacer es protegerlos, me refiero a que no se echen a perder, utilizarlos, ni modo que nos prohíban entregar libros a los que quieren tener libros, puede ser que se amparen también [...] Sí, por ejemplo por las casas, ¿quién quiere? Tianguis, tianguis de libros, aquí hay libros para los que quieran vengan”, propuso.

El 21 de agosto, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, declaró inconstitucional el proceso para la edición y reparto de los nuevos libros de texto gratuitos, y ordenó a la SEP utilizar los del ciclo escolar 2022-2023.

La juzgadora concedió el amparo promovido por la Unión Nacional de Padres de Familia, que acusó a la Secretaría de Educación Pública de no ajustarse a los requisitos legales para generar los nuevos libros de texto gratuitos y los programas de estudio.

La SEP tendría 10 días hábiles para impugnar la orden ante un tribunal colegiado de circuito, y mientras no fuera confirmada en definitiva, no estaría obligada a acatarla. El nuevo ciclo escolar comenzará el 28 de agosto.

Por otra parte, Luis María Aguilar Morales, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suspendió el 21 de agosto la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos en Coahuila.

El ministro detalló en su resolución las reglas que fijaba la Ley General de Educación para la elaboración de los planes y programas de estudio, así como de los libros de texto, mismas que según los estados inconformes no fueron cumplidas ni por la SEP ni por la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos.

“El interés superior de los niños, niñas y adolescentes debe considerarse para la elaboración de las normas y la aplicación de los planes y programas de estudio; asimismo, se debe garantizar la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, de diversos sectores de la sociedad, así como de especialistas en educación, salud, cultura, entre otros”, explicó Aguilar Morales.

“Se concede la suspensión para el único efecto de que no se distribuyan los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, en el que se verificará que se hayan observado los procedimientos legales respectivos para la determinación de los planes y programas de estudio, establecidos en la LGE”.

Valeriano Valdés Cabello, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de Coahuila, interpuso ante la SCJN, el 16 de agosto, una controversia constitucional para frenar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos.

En la controversia constitucional presentada por el Gobierno coahuilense, cuyo titular es Miguel Ángel Riquelme Solís, militante del Partido Revolucionario Institucional, se reclaman actos de elaboración, edición, impresión y distribución de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, ante la incertidumbre que se había generado en la opinión pública el contenido de dichos materiales educativos.

Ante ello, López Obrador acusó al Gobernador de Coahuila de oponerse a la distribución de libros de texto gratuito elaborados por la SEP como una vía para conseguir un cargo, ahora que estaba por concluir su sexenio.

“En el caso de Coahuila, yo también me pregunto, el Gobernador actual ya va a terminar, ya está pensando en ver qué otro cargo ocupa. Entonces utilizar esto para proyectarse”, señaló el Presidente, quien también dijo que así como se respetaba la determinación para no distribuir los libros en Chihuahua, también se haría con Coahuila.

“Nosotros vamos a respetar aunque tenemos derecho a manifestar de que se trata de una decisión arbitraria, injusta, tendenciosa, conservadora, y politiquera”, consideró.

López Obrador insistió que esperarían a la resolución definitiva de la autoridad, y en caso de que se concluyera que los libros no pudieran ser distribuidos, consideró que los padres de familia y profesores deberían manifestarse.

“Vamos a esperar a ver si resuelven en definitiva, si no, los padres de familia, las maestras, los maestros tienen que manifestarse y que los padres de familia sepan que no se entregan los libros porque lo están impidiendo la Gobernadora [María Eugenia Campos Galván], en el caso de Chihuahua, y este ministro Aguilar”.

No obstante, el Presidente manifestó su confianza porque en el arranque del ciclo escolar 2023-2024 la mayoría de los estudiantes contarían con su material educativo.

“No nos adelantemos. El lunes próximo que se reinician las clases, que es el regreso a las clases, yo estoy seguro que en la mayoría de los estados, en la mayoría de las escuelas públicas, ya se van a tener los libros, donde no hay estos amparos, estas controversias”, destacó el Mandatario nacional, quien insistió en que el rechazo al contenido del materia educativo era muestra de que sus opositores actuaban de manera “irracional”, “arbitraria” y “politiquera”.

“No nos adelantemos, vamos a esperar, no adelantemos vísperas, vamos a esperarnos, es interesante cómo de manera irracional, arbitraria y repito, politiquera, porque no se puede llamar política a lo que hacen, la política es un oficio para servir.

“¿Cómo se va a dejar sin libros? Uno debe tener libros y cuidar los libros aunque sean libros en los que uno no se se vea reflejado o no coincide con el contenido de esos libros. Hay personas libres, pensadores, agnósticos, ateos que tienen su Biblia porque es un libro importante. ¿Cómo no voy a tener un libro, pero además cómo voy a quemar un libro, a destruir un libro?

“Es muy retrógrada, es medieval, es de la inquisición destruir libros, quemar libros. Eso tiene que ver mucho con el conservadurismo, con la derecha, por eso así como ellos no están de acuerdo con nosotros, pues son bien correspondidos, con todo respeto yo no quiero parecerme a ellos, ni pensar como ellos, aún cuando todos somos libres.

“Pero bueno hay pluralidad, eso es la democracia, pensamos distinto, yo no pienso así como ellos, no, y así hay muchos, no todos pensamos igual, no puede haber pensamiento único, pero yo me siento muy orgulloso de estar a favor de los libros de texto”, finalizó.



MEJOREDU AVALA DISTRIBUCIÓN DE NUEVOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

El 21 de agosto, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), dependiente de la SEP, avaló la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos.

“Mejoredu se manifiesta a favor de la puesta en marcha del Plan y Programas de Estudio 2022, y de la distribución de los Libros de Texto Gratuitos (LTG), porque contribuyen a garantizar el derecho a una buena educación con justicia social”, indicó MEJOREDU en un comunicado, tras la revisión y el análisis de las propuestas curriculares publicadas por la SEP en el Diario Oficial de la Federación.

El organismo, que surgió en 2019, con la aprobación de la reforma educativa, señaló que entre las razones por las cuales apoyaba la entrega de los libros de texto gratuitos, porque los mismos eran consistentes con lo señalado en el Artículo 3 constitucional, en la Ley General de Educación y en los propósitos de la Nueva Escuela Mexicana.

“Promueven un enfoque humanista de la educación que enfatiza la importancia de garantizar y respetar el derecho humano a la educación de las niñas, niños y adolescentes (NNA)”, manifestó MEJOREDU, que también mencionó que tanto el plan de estudios como los libros de texto gratuitos, apelaban a la construcción de una perspectiva distinta del saber escolar.

“Que reconoce que la ciencia, los saberes locales, la vida social y comunitaria, la lengua y otros elementos pueden abordarse de manera integral en las aulas a partir del profesionalismo de las y los docentes”, enfatizó.



ELABORACIÓN DE LIBROS DE LA SEP HA SIDO IRREGULAR: IGLESIA CATÓLICA

La Conferencia del Episcopado Mexicano consideró que la elaboración de los libros de texto gratuitos había sido irregular, porque no se siguió lo establecido con el marco legal.

Además, consideró que hubo improvisación y confusión en muchos de los componentes de la nueva versión de los textos.

A través de un posicionamiento emitido el 21 de agosto, la institución religiosa conformada por obispos católicos mexicanos colegiados dijo que, no obstante, confiaban en la labor que desempeñaban en el aula los maestros, quienes con su formación, experiencia y comunicación con los padres de familia, podrían rescatar los elementos valiosos para sus alumnos.

Asimismo, la CEM explicó que no compartía los criterios para destruir o quemar los libros de texto, pero sí estaba a favor de su corrección y mejoramiento, ya que “no podemos coincidir con posturas que absolutizan el error y que desconfían de la libertad y criterio del ser humano”.

Respecto al contenido sexual que se encontraba en los libros de texto gratuitos, el CEM consideró que prevalecía una visión biologicista y mecanicista del ser humano.

“Afirmamos que una verdadera educación pide una concepción integral del ser humano que reconoce, al mismo tiempo, el cuerpo y el espíritu, su dimensión histórica y trascendente, individual y comunitaria, entre otras características esenciales”, señaló.

“Por supuesto, creemos que es necesario enseñar sexualidad en las escuelas; sin embargo, debe hacerse con gradualidad, de acuerdo a la edad y madurez de los educandos desde los ángulos humanistas, tal y como lo propone la Nueva Escuela Mexicana, en sus campos formativos e interdisciplinarios y no en asignaturas aisladas”, finalizó el CEM.