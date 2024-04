La candidata del PAN-PRI-PRD señaló que sin ningún problema se sometería a una prueba de polígrafo, debido a que afirmó que no ha robado ni un peso, porque cuenta con valores, que aprendió de sus padres y su patrimonio es totalmente legal.

“Todas mis empresas están declaradas y no tengo problemas por eso. Claudia habla de una empresa que nunca entró en operación porque fui delegada. Yo me sometería a una evaluación de mi patrimonio, nunca me he robado un peso, aprendí la honradez de mis padres. Ella me quiso invitar de city manager de la Ciudad de México porque soy honesta y lo sabe”, reveló la candidata presidencial de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’.

La senadora con licencia señaló que la corrupción se debe atacar en todos los frentes, incluido en uno de los partidos que la postuló, Acción Nacional. Enfatizó que se va a diferenciar de Sheinbaum Pardo en ese sentido.

“Como senadora he presentado 33 denuncias inclusive a integrantes del PAN, yo no me ando con rodeos. La corrupción se debe de castigar”, insistió Gálvez Ruiz.