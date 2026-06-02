AMLO reaparece en una foto con su hijo Andrés Manuel López Beltrán, quien busca una candidatura en Morena

Andrés Manuel López Beltrán publicó el 1 de junio en su cuenta de Instagram una fotografía junto al ex Presidente Andrés Manuel López Obrador -quien no había sido fotografiado públicamente desde el 1 de junio de 2025, cuando acudió a emitir su voto en las elecciones del Poder Judicial en Palenque, Chiapas- con el mensaje: “Soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo”.

La imagen cobró relevancia inmediata dado el contexto político que rodea al ex secretario de Organización de Morena.

El domingo, López Beltrán protagonizó su primera aparición pública de alto impacto en Tabasco al asistir al acto conmemorativo del segundo aniversario del triunfo electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, celebrado en la Plaza de Armas de Villahermosa y encabezado por el Gobernador Javier May Rodríguez.

Al ser abordado por bloques de reporteros locales y nacionales que buscaban pronunciamientos sobre su cambio de domicilio electoral y sus aspiraciones a una curul federal, el ex funcionario nacional de Morena se mantuvo en estricta reserva.

“Ahorita no voy a dar ninguna entrevista”, fue su única respuesta al incorporarse a la concentración oficialista.

El 27 de mayo, López Beltrán había emprendido una gira de medios tras su salida del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en la que fijó postura frente a la acusación opositora de que su movimiento obedecía a la búsqueda del fuero constitucional.

“Yo no estoy de acuerdo con que haya fuero, acuérdense que soy hijo de quien desaforaron”, declaró en entrevista con Notitrece Tabasco, en alusión al intento de desafuero contra López Obrador en 2005, y retó a sus críticos.

“Es muy sencillo, vamos quitando el fuero a ver quiénes de los líderes de la oposición van a votar a favor de eso”.

En esa misma gira reveló los términos del acuerdo que sostuvo con su padre durante el sexenio pasado: no involucrarse en política electoral mientras López Obrador fuera Presidente, por considerar que ello no era “moral y éticamente correcto” y le habría conferido una ventaja derivada de portar su nombre y apellido.

Ese acuerdo venció en septiembre de 2024, fecha desde la cual fue designado secretario de Organización de Morena, cargo desde el que impulsó la afiliación de más de 12 millones de militantes.

“Ya me toca”, afirmó en un programa de radio, al tiempo que precisó haber informado a su padre de la decisión.

“Evidentemente, no realicé como tal una consulta, pero sí avisé, le platiqué, y él está más que de acuerdo, y le hizo muy feliz además que mi decisión fuera que voy a iniciar mi carrera política en Tabasco”, señaló.

A sus 39 años, gestionó su cambio de domicilio a Tabasco para resultar elegible en el Distrito federal número 6, conformado por los municipios de Teapa y Tacotalpa, y aseguró que contenderá en las primarias en igualdad de condiciones.

“Nada está dado, nada está heredado, vengo a trabajarlo”.