$!AMLO reaparece para presentar libro; aprovecha para presumir reducción de pobreza y respaldar a Sheinbaum

El ex Presidente Andrés Manuel López Obrador reapareció con un video para dar a conocer la publicación de “Grandeza”, su nuevo libro, en el que reivindica a los pueblos originarios de México. “‘Grandeza’ es la historia de nuestras culturas, de nuestras civilizaciones, para desmontar, para echar abajo la historia que crearon, que inventaron los conquistadores y los invasores, y que se ha mantenido durante las épocas de dominio de las oligarquías”, dijo. De acuerdo con el ex Mandatario, realizar este libro le tomó un año y medio de investigación, y señaló que le gustaría que lo leyeran los españoles para que se enteraran de cómo “marcaban con el fierro del rey” a los indígenas y de “otros horrores”.

López Obrador dijo que, al concluir su Presidencia, no fue “fácil decir hasta aquí” y buscar a qué dedicarse, pero que, como siempre ha sostenido que “la política es pensamiento y es acción”, después de ser “un hombre de acción en su quehacer público”, ahora se está dedicando a “hacer teoría” y a escribir. En el video, grabado en su quinta La Chingada, en Palenque, Chiapas, aprovechó para mencionar que durante su gestión 13 millones 400 mil mexicanos salieron de la pobreza, lo cual, dijo, nunca había pasado y es un “gran orgullo”. También señaló que se redujo la desigualdad y que, incluso, los ricos incrementaron sus ganancias en 4 por ciento, la clase media en 20 por ciento y los pobres aumentaron sus ingresos en 35 por ciento, de acuerdo con cifras del Inegi y del Banco Mundial. El ex Mandatario descartó realizar una gira para presentar su libro Grandeza y dijo que solo hay tres razones por las que saldría a las calles y volvería de su retiro de la política: si se atenta contra la democracia; para defender a la Presidenta Claudia Sheinbaum de un intento de golpe de Estado, que, apuntó, “no creo que pase”; y para defender la soberanía de México.