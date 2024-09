El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este sábado a la oposición de querer confundir a la ciudadanía respecto a la reforma al Poder Judicial de la Federación, ya que, aseguró, buscan desconcertar asegurando que habría inestabilidad económica.

“Claro que no, faltan como 20 días todavía y le están metiendo, queriendo confundir, de que hay mucha inestabilidad porque vamos a llevar a cabo la reforma judicial [...] ¿Qué miedo van a tener? Si lo que queremos es que se acabe la corrupción; desterrar la corrupción”, se quejó.

Al cortar el listón inaugural del Parque del Jaguar y del Museo de la Costa Oriental, en Tulum, Quintana Roo, el Mandatario dijo que el pueblo ayudará a limpiar la corrupción que, según él, existe en el Poder Judicial de la Federación.

“Con el pueblo, el pueblo es el que ayuda a purificar la vida pública y como lo decía nuestra Presidenta [electa, Claudia Sheinbaum Pardo], con el pueblo todo, sin el pueblo nada. ¿Cómo se va a limpiar de corrupción el Poder Judicial, si no es con el mismo pueblo?”, enfatizó.

“Y es una fórmula muy sencilla: así como se elige a los presidentes, los presidentes municipales, diputados locales, a los senadores, diputados federales y a los gobernadores, así como se elige al Presidente, ahora la Presidenta. ¿Quién lo elige?”, planteó López Obrador. “¡El pueblo!”, corearon los asistentes al evento.

“A elegir a los jueces, ¿cuál es el miedo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que a los jueces, magistrados y ministros los elija el Presidente, los senadores, los partidos o que los elija el pueblo?”, insistió el Mandatario nacional. “¡El pueblo!”, respondieron de nueva cuenta los invitados a la inauguración.

“Qué miedo va a haber, pero sí están ahí tratando de frenar esa reforma que es indispensable, porque tenemos que acabar con la puerta giratoria, se mete a un delincuente después de que cuesta mucho detenerlo, se arriesga la vida de policías, de marinos, de soldados, fichitas se les detiene y a la semana, sobre todo los fines de semana, puro sabadazos, ordena un juez que se le libere, eso ya no queremos que siga sucediendo en nuestro País.

“Uno puede tener la decisión, la voluntad de ayudar, pero levantar al elefante que encontramos, echado, reumático, mañoso, costó trabajo y ya se levantó. ¿Pero quién nos apoyó? Nos apoyó el pueblo, desde luego, mucho, el pueblo, con tantos amparos imagínense si vamos a poder hacer el Tren Maya, pues no.

“¿De dónde salían los amparos? Ustedes creen que de los campesinos, de la gente de los pueblos de Quintana Roo, no, no, no, no, no, no, no, unos pseudo ambientalistas, aunque les da coraje que yo les diga eso”, abundó el Presidente.



JUFED garantiza libre acceso al Senado

El mismo día, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que mantenía un plantón afuera de la sede del Senado en contra de la reforma judicial, aseguró que no iban a tratar de impedir el paso de los legisladores el domingo 8 de septiembre, para dictaminar la minuta y su posterior discusión en el Pleno de la Cámara alta del Congreso de la Unión.

“Ante versiones difundidas de que las manifestaciones en los alrededores del Senado de la República impiden el acceso a este y que por ello se plantearía la opción de una sede alterna para sesionar, JUFED y las organizaciones hermanas que participan en éstas, informan a la opinión pública, a las personas legisladoras y trabajadoras, que se ha replegado la presencia en todas las calles y vías de acceso para garantizar su libre paso.

“Asimismo, se hace del conocimiento que se tiene un diálogo fluido con el personal de custodia de dicho recinto para mantener esa garantía. Para dar mayor certidumbre a los legisladores y a la sociedad, JUFED y las organizaciones hermanas informan que como una medida adicional, un notario público certificará el día de mañana, una vez concluidas las diversas manifestaciones, que los accesos estarán libres”, dijo la Asociación, cuya directora nacional es Juana Fuentes Velázquez.

“Se invita a los representantes de los medios de comunicación que así lo soliciten a acompañarnos en esta verificación. Que quede claro que no seremos nosotros los que busquen impedir el trabajo de las personas legisladoras en la Cámara alta. Reiteramos a los legisladores de todos los partidos, que aun cuando estemos en contra de la reforma judicial por sus efectos en la división de poderes, no se impedirá que las sesiones se realicen”, abundó la JUFED, en un comunicado.

“Sin embargo, exhortamos a las personas legisladoras de la oposición a poner en su más alto interés el futuro de la República, y a aquellos que decidieron sumarse al bloque del partido en el gobierno, a rectificar y votar en contra considerando el legado histórico que aún pueden protagonizar. A los dirigentes de los legisladores que integran el bloque del partido en el gobierno, los exhortamos también a dejarlos votar en libertad, dado que hemos recibido muestras de apoyo de integrantes de esas bancadas parlamentarias manifestándose en contra de la llamada reforma judicial”, finalizó.