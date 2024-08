El Presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este miércoles a Omar García Harfuch, quien fungirá como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el eventual gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa.

El Senador electo del grupo legislativo de Morena por la Ciudad de México publicó en redes sociales una imagen del encuentro privado con el Mandatario federal, que se realizó en su oficina en Palacio Nacional.

“Gracias Sr Presidente López Obrador”, escribió el ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como ex director de la Agencia de Investigación Criminal, de la ahora extinta Procuraduría General de la República; además de ex comisario general y jefe de la División de Investigación de la Policía Federal.

El Presidente López Obrador señaló el 5 de julio que los cuatro nombramientos que Claudia Sheinbaum realizó un día antes eran “buenísimos todos”.

El 4 de julio, la virtual Presidenta electa nombró a García Harfuch, Mario Delgado Carrillo, Ariadna Montiel Reyes, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, como otros cuatro integrantes del gabinete de su eventual Gobierno.

García Harfuch será titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública; Montiel Reyes, Secretarioa del Bienestar; y Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación.

Al respecto, López Obrador destacó los nombramientos de Rodríguez Velázquez y de García Harfuch, actual titular de la SSPC y Senador electo de Morena, respectivamente.

Respecto a García Harfuch, resaltó que “hizo un buen trabajo aquí, como Secretario de Seguridad, cuando Claudia fue la Jefa de Gobierno” de la Ciudad de México.

“En el tiempo que Claudia fue Jefa de Gobierno y Harfuch Secretario de Seguridad es cuando ha habido menos incidencia delictiva en la Ciudad de México en los últimos 30 años, cuando menos”, destacó el Presidente de la República.

El 4 de julio, García Harfuch ofreció resultados en seguridad, así como coordinación con las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento de la Guardia Nacional.

En su mensaje, agradeció la confianza depositada en él y su equipo. Asimismo, prometió trabajar, con todo su esfuerzo, para garantizar la consolidación de la denominada “Cuarta Transformación”.

“Vamos a responder a esa confianza que nos brindaron con trabajo absoluto y resultados por encima de interés personal”, aseguró.

García Harfuch mencionó que una de las tareas sería el fortalecimiento de la Guardia Nacional, en coordinación con las secretarías de la Defensa y de Marina, así como de las capacidades de inteligencia e investigación del Estado mexicano, a través del Centro Nacional de Inteligencia, adscrita a la SSPC.

“Trabajaremos en equipo y en coordinación absoluta con la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina. La instrucción de nuestra presidenta electa es clara: el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional”, señaló.

Además, prometió que trabajaría “incansablemente” por la seguridad del país, pero también con los gobiernos de los estados de la República, ya que, según él, dicha tarea era “una responsabilidad compartida”.

“Tenemos una misión crucial, que es acompañar a nuestra futura presidenta y trabajar incansablemente para construir juntas y juntos un México más fuerte, más seguro y más próspero para todos”, manifestó García Harfuch.