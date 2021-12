AMLO recibe vacuna de refuerzo contra Covid-19; reinicia inmunización para adultos mayores

“Hoy inicia en Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán la vacunación de refuerzo contra #COVID19 a personas adultas mayores de 60 años. Esta decisión se toma con base en las recomendaciones técnicas de la @WHO [Organización Mundial de la Salud]”, escribió el funcionario federal, en su cuenta de la red social Twitter.

Además, López-Gatell Ramírez detalló que para recibir la dosis de refuerzo de la vacuna no es necesario un registro previo, solo se debe contar con la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) o algún documento para comprobar la edad respectiva.

“El cambio de la política de vacunación es para incluir refuerzo de las vacunas para adultas mayores de 60 años y más. Estas personas serán invitadas a ser vacunadas con una dosis adicional, no es un segundo esquema”, expresó el funcionario federal.

“No me dolió. Ojalá no haya ninguna reacción”, expresó el mandatario nacional a la enfermera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste), que le aplicó la dosis de refuerzo.

“Las personas recibirán una sola dosis de la vacuna AstraZeneca independientemente de cuál fue su esquema de vacunación. Comenzaremos con quienes fueron vacunados antes de junio de 2021; las personas que se vacunaron después de esa fecha deben esperar seis meses”, tuiteó López-Gatell Ramírez.

“No se requiere registro previo. Únicamente deberán presentar identificación oficial que acredite su edad. En cada entidad la Brigada Correcaminos anunciará los lugares y fechas específicas de aplicación de dosis”, agregó el funcionario federal, quien dijo que no existe evidencia para aplicar refuerzos de forma generalizada, por lo que se priorizará el avance en la cobertura de los que no cuentan con una dosis o no han completado el esquema.

El subsecretario de Salud Federal detalló cinco consideraciones para llevar a cabo esta dosis de refuerzo en adultos mayores:

1. El refuerzo debe aplicarse a grupos poblacionales más vulnerables, como los adultos mayores.

2. No hay evidencia concluyente sobre su aplicación generalizada cuando ya se aplicó un esquema completo.

3. Priorizar el avance de la cobertura de esquemas primarios, y completar dichos esquemas.

4. Evitar refuerzos generalizados cuando hay grupos de poblaciones descubiertos de la inmunización.

5. La dosis adicional puede ser del mismo u otro tipo de vacuna según disponibilidad.