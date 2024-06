El Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a integrantes de las más de 200 organizaciones no gubernamentales que conformaban la llamada “marea rosa”, las cuales llevaron a cabo un evento en el Zócalo de la Ciudad de México con la presencia de Xóchitl Gálvez Ruiz, entonces candidata a la Presidencia por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, a intensificar sus esfuerzos tras los resultados de las elecciones del día 2 de junio.

Durante su conferencia de prensa matutina, enfatizó la importancia de la estabilidad política y la realización de elecciones sin contratiempos, además de que invitó a la oposición a mantenerse activa.

“Ya quiero que se componga el agrupamiento conservador llamado ‘marea rosa’, para que haya contrapesos como ellos mencionan, que le echan ganas, hay que seguir adelante, no es que nos vemos hasta la elección intermedia, no, no, no hay que seguir”, expresó, quien también sugirió a la oposición realizar una autocrítica y analizar los resultados electorales.

“Y hacer la autocrítica, ¿qué pasó, por qué esos resultados? y pedirle cuentas a los que les ofrecieron una estrategia que resultó un rotundo fracaso. Además, cuánto dinero invertido, millones de dólares y millones de mentiras. Control casi absoluto de los medios de comunicación que los dejaron sin credibilidad”, indicó.

“¿Quién fue el que definió toda esta estrategia? ¿De dónde trajeron los asesores? ¿Quién condujo? y que informen cuánto gastaron y de dónde salió, porque no fue del presupuesto de los partidos, porque eso fue mínimo. ¿Cuánto les costó en redes la campaña AMLO Presidente narco? ¿Quién la pagó?”, cuestionó López Obrador.

“¿Cuánto se invirtió en la campaña de medios en el extranjero? ¿Cómo le hicieron al New York Times, para que se lanzara en contra de nosotros? ¿Cómo le hicieron para convencer al doblemente premiado Tim Golden [de ProPublica]?”, preguntó.

El 13 de junio de 2024, algunas de las organizaciones no gubernamentales que conformaban la “marea rosa”, acusaron que existió una intromisión del Gobierno federal, encabezado por López Obrador.

En un comunicado difundido en sus diversas cuentas de las redes sociales, las ONG insistieron que eran un “movimiento social donde los ciudadanos encontraron un espacio para alzar la voz frente a un gobierno que no escucha”.

“Es importante aclarar que la ‘marea rosa’ no es, ni será un partido político, porque el partido que los representa son las causas, el partido es México. La ‘marea rosa’ es una fuerza ciudadana actuante por el bien de México que promueven animar, fortalecer, organizar y empoderar”, afirmaron las ONG.

En el documento suscrito también por el Frente Cívico Nacional, Unid@s y Sociedad Civil México, las ONG señalaron que la “marea rosa” también buscaría que se aclararan las irregularidades de la jornada electoral y que defendería a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la división de poderes.

“Lo que impactó el resultado de la elección no fueron las trampas de un día, sino los abusos de cinco años y medio. Por el bien de México y su democracia, no debe repetirse nunca más una elección tan dispareja e injusta”, agregaron las ONG, las cuales también señalaron que buscarían “combatir la sobrerrepresentación” en el Congreso de la Unión, para evitar que se generaran mayorías artificiales.

“En esta nueva etapa del acuerdo ciudadano-político, la marea rosa debe darse el tiempo necesario para el diálogo y la reflexión en todo el País”, destacaron las ONG, entre las cuales estaba el Frente Cívico Nacional, que, por su parte, convocó a un encuentro ciudadano que se llevaría a cabo el 6 de julio, en la Ciudad de México, para abordar las propuestas respecto a la ruta que seguiría su movimiento.