El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia de entrega de estímulos a delegaciones mexicanas participantes en Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. En el evento reconoció a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, “por resistir” los cuestionamientos hacia su gestión.

López Obrador aseguró que la ex atleta mexicana “hizo un trabajo excepcional” y “ayudó muchísimo” a su gobierno.

“Quiero, para concluir, agradecerle mucho, mucho, mucho a Ana Gabriela Guevara por su apoyo. Nos ayudó muchísimo en todo el gobierno. Resistió. Todo lo que resiste, apoya; fue cuestionada y resistió”.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que “lo más importante de todo es estar bien con el prójimo, estar bien con el pueblo y estar bien con el principal de los tribunales, que es nuestra consciencia”, respecto a los señalamientos que se hicieron sobre Ana Gabriela Guevara por la falta de apoyos a los atletas.

“Todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto”

En una conferencia posterior a la participación de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024, Ana Gabriela Guevara fue cuestionada por viajar en un vuelo de clase ejecutiva y cenar con una acompañante en un restaurante en París, durante los Juegos Olímpicos.

“Todo lo que gano me lo trago, me lo unto y me lo visto cómo me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino ni concubina, ni nadie que me exija por qué gasto. Es mi gusto y es mi placer, lo que yo gano que lo gano debidamente y honradamente, lo puedo gastar como yo quiera”, respondió Guevara.

La velocista aseguró que, al llegar a la Conade encontró facturas y gastos de viáticos con cargo al erario “bastante onerosos” por parte de sus extitulares.

“En lo que va del sexenio nunca he solicitado gastos y tengo cheques porque administración de manera automática genera estos gastos y tengo cheques donde he reintegrado mis gastos y justo porque una de las cosas que yo anuncié en su momento”, aseguró el 14 de agosto.

“Por mí, que vendan calzones”, así se expresó de atletas

En mayo de 2023, Ana Gabriela Guevara descalificó al equipo de nado sincronizado que ganó el oro en la Copa del Mundo Egipto y las llamó “deudoras y mentirosas”, por una entrevista que dieron donde se quejaron de la falta de estímulos al deporte.

Las deportistas aseguraron, en su momento, que para poder costear su viaje a Egipto tuvieron que vender trajes de baño a otros atletas.

“Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware... pero ellas y sus entrenadoras son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado”, dijo en entrevista con W Radio a mediados de mayo.

Meses antes, en enero de 2023 se dieron a conocer unos audios en los que la directora de Conade advirtió a nadadores y clavadistas mexicanos retirarles sus becas deportivas y los salarios de sus entrenadores, además de negarles las instalaciones y cancelar su participación en competencias internacionales.

Ante medios de comunicación, la exatleta aceptó que los audios son reales, sin embargo, negó que fueran una amenaza. “El audio que se filtró es real, pero la ley no es amenaza, la ley se cumple. No es chantaje ni tampoco revanchismo. La reunión fue para decirles cuál es la situación”, dijo.