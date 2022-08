AMLO reconoce acarreo en Morena, pero ‘en muy pocas casillas’

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una “buena jornada democrática”, la elección interna de Morena que se realizó este fin de semana para elegir a consejeros al Congreso Nacional de dicho partido político. Sin embargo, reconoció que hubo incidentes en el proceso, pero afirmó que se dio en pocas casillas.

“Considero que fue una buena jornada democrática porque participaron alrededor de 2 millones 500 mil ciudadanos, fue masiva la participación. Para una elección interna, para elegir delegados al Congreso, 2 millones 500 mil es muchísimo”, expuso, quien también reconoció, por la organización de la elección interna, a Mario Delgado Carrillo y a Citlalli Hernández Mora, presidente y secretaria general, respectivamente, del Comité Directivo Nacional de Morena.

“Fue masiva la participación [...] Es muchísimo porque muchos que no eran militares de Morena se inscribieron, al mismo tiempo se estaban afiliando a Morena por eso fueron muchos los que participaron y pues conducir esta jornada fue pues muy meritorio de los dirigentes Mario Delgado, Citlalli, la secretaria, y muchos, dirigentes que ayudaron para la celebración de las elecciones [...] Entonces felicidades a todos los que participaron ayer, ojalá así se haga en otros los partidos, que en el bloque conservador convoquen a elecciones abiertas para decidir”, agregó.

Señaló que este tipo de procesos se deben mejorar para que no haya violaciones, acarreos, inducción de voto, “y hubo todavía ese tipo de prácticas pero en muy pocas casillas, no se generalizó”.

Respecto a las críticas de los partidos de oposición, dijo que la elección que se realizó no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en otros casos.

“No es como los opositores, los conservadores hubiesen querido. Porque estuve viendo que repetían y repetían de fraude e irregularidades pero no, nada que ver con lo que ellos han hecho”, expresó López Obrador, quien además recordó un capítulo que se dio en el Partido Acción Nacional en el 2005, cuando Felipe Calderón Hinojosa compitió contra Santiago Creel Miranda, para ver quién sería el candidato presidencial.

“Hubo acarreos y fraude, y ya como consta en el 2006 bueno, nada más se robaron la Presidencia”, comentó.

“Sin principios y sin valores no dura un partido, porque todo es la lucha por el poder, es el quítate tú porque quiero yo. El amenazar, condicionar apoyos, falsificar actas, rellenar urnas porque no hay ideales ni principios, una gente honesta no hará eso, y para eso se requieren los principios, doctrina, filosofía, quien no tiene nada de eso, lo mueve la ambición y el dinero”, insistió.