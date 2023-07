“¿Cuántos kilómetros? ¿467 kilómetros? Una exageración, un invento del Reforma, a lo mejor en el quién es quién en las mentiras podrían probar eso. Y el otro caso lamentable fue una explosión de gas, pero se dispersó completamente la molécula, no hay ya afectaciones por lo de la explosión de gas, que sí causó la muerte de dos trabajadores y uno o dos desaparecidos”.

Por otra parte, López Obrador desestimó la reducción en la calificación de Pemex, que anunciaron días antes las compañías calificadoras estadounidenses Fitch Ratings y Moody’s, ya que aseguró que no afectaba en nada a la empresa paraestatal, ya que ello era parte de la simulación que existía durante el predominio del modelo neoliberal.

“Es como a estas alturas tomar en cuenta lo que opine el Fondo Monetario Internacional [FMI], que está totalmente desacreditado [...] No pasa nada, aquí lo que se tiene que tomar en cuenta en el caso de Pemex [...] que la deuda de Pemex ha bajado y eso lo podemos probar”, insistió el Presidente.

“Desde luego está muy difícil ganarle a los leguleyos de las calificadoras, son tecnócratas marrulleros que seguramente van a decir ‘sí, pero hay otras variables’. Afortunadamente ya eso no se los cree ni siquiera el llamado círculo rojo, porque a la gente lo que le importa, lo que le interesa es que haya trabajo, que los ingresos, que el salario alcance y que no haya carestía, que no suban los precios de los alimentos, de las gasolinas, el pasaje. Eso es lo que le importa a la mayoría de la gente y es lo que tenemos que cuidar”.

López Obrador recordó que, durante la época neoliberal, la calificación de Pemex era alta a pesar de la corrupción, de la creciente deuda y de las pérdidas económicas que registraba, lo que contrastaba con lo que ocurría en la actualidad, cuando existía una mayor producción y extracción de petróleo.

Además, destacó que en la actualidad Pemex tenía utilidades mayores, “porque hemos bajado los costos de extracción de petróleo y ha estado bien el precio, en términos generales, del crudo”.

“Entonces es una burla todo esto de las calificadoras, sin embargo todavía quedan esos remanentes, toda esa información que utilizaban para manipular en las épocas del neoliberalismo, neoporfirismo”, sostuvo.