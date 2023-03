El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la Secretaría de la Defensa Nacional, haya espiado con el programa informático Pegasus a Raymundo Ramos Vázquez, director del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, o a periodistas.

Asimismo, afirmó que no había ninguna ilegalidad y que se trató de un trabajo de “inteligencia”.

El Centro Militar de Inteligencia, instancia castrense que responde de forma directa al General Luis Cresencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional, utilizó el programa informático Pegasus por lo menos en una ocasión, para obstaculizar una investigación respecto a la ejecución extrajudicial de 12 civiles por parte de soldados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, además de intentar desprestigiar a un activista.

Un oficio secreto, elaborado por el CMI el 2 de septiembre de 2020, citado por el semanario Proceso y dirigido a “la atención de la Superioridad”, es decir, a Sandoval González, exponía elementos que los militares encontraron en el teléfono móvil de Raymundo Ramos Vázquez, durante el mes de agosto de ese mismo año.

“Los momentos de la intervención del teléfono de Ramos por parte del CMI coinciden con las fechas de ataques con Pegasus, que el Citizen Lab encontró en el dispositivo del activista: el grupo de expertos, basado en la Universidad de Toronto, comprobó en un análisis forense que el celular de Ramos fue intervenido con Pegasus los 18, 19 y 28 de agosto, así como el 2 y el 3 de septiembre de 2020”, detalló el mismo medio.

“Este informe secreto, que forma parte de los millones de archivos internos de la Sedena hackeados por el colectivo Guacamaya y que fue consultado por Proceso, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19, SocialTIC, Animal Político y Aristegui Noticias, exhibe una vez más las mentiras de la Sedena respecto al espionaje ilegal: la institución castrense siempre ha negado intervenir las comunicaciones privadas de ciudadanos, y ha sostenido que no ha contratado Pegasus desde el año 2013”, agregó el semanario, que también indicó que ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Presidencia de la República, respondieron a cuestionarios que les enviaron los medios participantes en dicha investigación.

“Se tiene que hacer la investigación, que no es espionaje, es distinto, y el Instituto de Inteligencia del Gobierno hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza, es mejor la inteligencia que la fuerza”, dijo López Obrador este viernes.

“Es un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el Centro de Inteligencia del Estado para conocer movimientos, operaciones de la delincuencia organizada, nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales, nosotros hicimos aquí el compromiso que no íbamos a espiar a ningún opositor”, agregó.

“Tiene que haberse dado con la participación del Instituto de Inteligencia del Estado y trabajan de manera coordinada, pero no hay ninguna instrucción para que se espíe a ningún opositor ni periodista, para qué vamos a espiar, es falta de principios estar espiando”, sostuvo.

“Espionaje tiene que ver con amenazar, intimidar, reprimir a los opositores, lo que nosotros padecimos durante años”, afirmó.

“Y desde luego intervenidos los teléfonos, todo eso lo padecimos [...] En la inteligencia existe [la base legal], el Estado mexicano tiene un Centro de Inteligencia y autorizaciones [para intervenir conversaciones telefónicas]”, insistió.

Al justificar las labores de inteligencia que realizaba la Sedena, López Obrador aseveró que Audomaro Martínez Zapata, director del Centro Nacional de Inteligencia alertó a Omar Hamid García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, respecto al atentado que miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación realizaron en su contra, en junio de 2020.

“¿Saben cómo se le salvó la vida al jefe de la Policía de la Ciudad de México, se llama Omar García, de esa manera, unos días antes del atentado? Inteligencia del Estado registró unas llamadas, Omar traía un carro normal, y el general Audomaro Martínez habló con él y le dijo: ‘tenemos esta información, no te confíes’ y cambió por una camioneta con blindaje [...] Eso le salvó la vida, porque vaya que le dispararon, entonces, más inteligencia, menos fuerza”, explicó López Obrador.