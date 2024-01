El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció fallas en proyectos como el relanzamiento de la aerolínea Mexicana y en el Tren Maya, ante la cancelación de salidas y retrasos en su operación.

“Estamos viendo, es como lo de las medicinas, el que el tren como los aviones de Mexicana, salgan a tiempo, lleguen puntuales, que no fallemos en nada y como lo mencionó acá Rosa Icela (Rodríguez) estamos pendientes y todos están haciendo su trabajo para que se haga menos tiempo, que no haya fallas en el equipo porque son trenes nuevos y ahí están los técnicos buscando que no fallen”, dijo durante la conferencia mañanera del viernes.