AMLO reconoce inflación más alta en su Gobierno que en administraciones de EPN y FCH

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este jueves que su Gobierno enfrenta una inflación más alta que la que se tuvo durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, por lo que calificó a dicho tema como un desafío.

“Esto es nuestro desafío: inflación. En los últimos tiempos se nos subió la inflación más que en lo más alto de Peña, que fue 6.77 por ciento, aquí estamos nosotros 7.37 por ciento [en noviembre del 2021], y este es Calderón 6.53 por ciento”, comentó el mandatario nacional, al presentar una gráfica.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un crecimiento de 1.14 por ciento durante noviembre del 2021 respecto al mes inmediato anterior, la mayor alza mensual desde enero de 2017. Con este resultado la inflación general anual se ubicó en 7.37 por ciento, su tasa más elevada desde enero de 2001, cuando fue del 8.11 por ciento.

Según lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 9 de diciembre del 2021, entre los bienes y servicios que incidieron más en la inflación durante noviembre pasado, destacó la alza de las tarifas eléctricas, con un incremento mensual de 24.16 por ciento, como consecuencia de la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de temporada de verano en 11e ciudades del país.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal comentó que la inflación es un fenómeno que ha impactado a nivel mundial y no sólo a México.

“Esto es un fenómeno también externo, lo van a ver ahora en la siguiente lámina. Así estamos: Brasil trae 10.7 por ciento de inflación en noviembre; Rusia, 8.40; México, 7.37; Estados Unidos, 6.81; Chile, 6.70; Colombia, 5.26; Alemania, 5.20; Canadá 4.70”, señaló el político tabasqueño.

“No se va comer la inflación el salario. Sí damos a conocer que tenemos inflación y un comportamiento de precios en básicos, no hay deterioro, no se ha comido la carestía el incremento al salario mínimo. Sí, claro que la inflación, la carestía afecta”, indicó López Obrador.

“[...] pero nunca en la historia reciente se había aumentado tanto el mínimo. Por eso no se lo ha comido [la inflación al salario], en el periodo neoliberal sí, pero eso la prensa conservadora, oficiosa, nunca lo analiza”, mencionó el mandatario nacional.

“Espero que sea transitorio, depende de muchos factores externos que se originaron con la pandemia, toda la afectación a la actividad productiva, los incrementos de precios en alimentos, acero, transporte”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

También más demanda porque se inyectaron fondos, sobre todo en Estados Unidos, más dinero circulante y menos oferta. El fenómeno este de que se quiere comprar un electrodoméstico y hay que esperar porque no se tiene; se cuenta con el dinero pero no hay el producto”, indicó.

“Nos tocó la crisis económica pues más drástica de los últimos 100 años, la caída de la economía fue brutal en el mundo, en el caso de México no padecíamos una caída de la economía como la del 2020, desde los años 30 del siglo pasado, no se trata de deuda, nosotros no hemos contratado deuda”, explicó López Obrador.

Al presentar una gráfica respecto al comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), manifestó que “es bastante alentador porque se cayó con la pandemia, pero ya se logró la recuperación y como resultado ayer lo mencionábamos ha habido un incremento de 27.7 por ciento en el tiempo que llevamos”.

Por último, el Presidente de la República anunció que el primer jueves de cada mes presentará un informe mensual respecto a la economía de México, en donde se informará sobre el salario, la inflación, deuda externa, el Producto Interno Bruto (PIB) y los precios de la canasta básica, entre otros temas.

“Vamos a informar al pueblo de México sobre resultados en lo económico, en lo social para que sepamos cómo vamos en todos los terrenos, en ingresos, cómo vamos en deuda, como vamos en inflación, cómo vamos en creación de empleos, cómo va la bolsa, la de valores y cómo va el precio de los básicos, cómo va el salario, todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el bienestar”, dijo.