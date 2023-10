El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que siempre sí se reuniría con Joe Biden durante el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), que se llevaría a cabo en San Francisco, California, del 15 al 17 de noviembre.

Esto, según dijo, porque el Presidente de Estados Unidos se ha portado “muy bien” con él.

El 21 de septiembre pasado, López Obrador manifestó que no asistiría a San Francisco por su “pleito” con el Gobierno de Perú, encabezado por Dina Boluarte, a quien tampoco quiso entregar la Presidencia Pro Tempore de la iniciativa de integración regional Alianza del Pacífico, al señalar que su deseo no era legitimar el supuesto golpe de Estado contra Pedro Castillo y la administración “espuria” que se alzó.

“Como el 14, 15 de noviembre vamos a estar en San Francisco con el Presidente Biden. Es que tenía dos opciones: para el 2, 3, 4 en Washington y San Francisco. Opté por San Francisco porque es una reunión que nos importa mucho, por la relación económica-comercial, es la reunión del Pacífico y Asia, y vamos a participar”, indicó el Mandatario mexicano.

“Lo replanteé, no voy a estar mucho tiempo, pero me invitó el Presidente Biden, me invitó a las dos, no puedo ir a las dos, tampoco puedo dejar de ir. Tengo que mantener, y lo hago por convicción, una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, nos conviene”.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, el Presidente dijo que viajaría a San Francisco tras haber recibido insistencias, pero aclaró que solo llegaría un día antes, comería, participaría y se regresaría a México.

“No iba a estar yo en San Francisco, porque no es un asunto personal con la Presidenta [de Perú] que se impuso, si no es un asunto de no avalar con mi presencia una injusticia. Sin embargo, como me insistieron y se ha portado muy bien el Presidente Biden, acepté, voy a ir”, reveló.

“Claro, no voy a estar todo el tiempo, ahora sí que va a ser como llegas un día antes, duermes, participas, comes y te regresas”, expresó López obrador, quien también llamó a la unidad continental, debido a la exclusión de algunos países en la Cumbre de las Américas que se realizará en Washington D.C.

“Había pensado [no asistir] por la actitud del Gobierno de Perú, por la injusticia que cometieron con el Presidente de Perú, que lo tienen encarcelado, fue un golpe de Estado a Pedro Castillo, la oligarquía de Perú nunca lo aceptó por ser indígena, por ser de la sierra, una actitud clasista, racista”, reiteró.

“Yo lo que pienso es que tenemos que buscar la unidad de todos y nadie tiene el derecho de excluir, nadie puede hablar de una Cumbre de las Américas si no participamos todos”, agregó el morenista, quien además anunció que el 22 de octubre en Palenque, Chiapas, se llevaría a cabo una cumbre migratoria, con autoridades de Centroamérica y Sudamérica.

“Aprovecho para informar que vamos a llevar a cabo el 22 de este mes una reunión de presidentes y cancilleres de países vecinos que estamos enfrentando el fenómeno migratorio. Nos vamos a reunir, los estoy invitando para reunirnos en Palenque el 22 de octubre”, detalló.

“Estoy invitando al Presidente de Ecuador, de Colombia, de El Salvador, la presidenta de Honduras, Belice, Guatemala, Venezuela, Haití, Cuba, Costa Rica y Panamá. Son los países que tienen más injerencia en todo lo relacionado con la migración, ya sea porque son sus pueblos, sus habitantes de esos países son los que están emigrando o, como el caso de Costa Rica, Panamá, nosotros, Colombia, es por donde pasan los migrantes. Y sí ha crecido mucho la afluencia, el flujo migratorio.

“La mayoría [confirmó], nada más me falta Guatemala y Colombia. Es como un acuerdo de buena vecindad contra la pobreza, para buscar que con la ayuda mutua podamos atender el problema de la migración. Nos duele mucho lo que está sucediendo con los migrantes, pero esto es constante y está creciendo.

“El planteamiento es a ver: ¿Qué hacemos para dar atención en los pueblos de origen? ¿Cómo garantizamos que haya trabajo y bienestar en nuestros países para reducir el flujo migratorio? No estar pensando sólo en medidas coercitivas, en retenes, muros, no, atender las causas”, añadió.