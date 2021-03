$!AMLO replantea plan de vacunación; siempre sí van primero adultos mayores y luego maestros

Lo más importante es la vida, claro que la educación es fundamental, pero tenemos que proteger a los adultos mayores primero. No queremos que venga una situación inesperada, un repunte, que cuando se presente y, toco madera, para que eso no suceda. Si se presenta una nueva ola, que ya estén protegidos los adultos mayores”, agregó.

Asimismo, indicó que con la finalidad de reforzar el plan de vacunación, participarán todas las dependencias del Gobierno federal y estatal.

“Vamos a reforzar todo el plan de vacunación en estos días y se va a ir anunciando cómo vamos a destinar y aplicar más vacunas porque van a participar todas las dependencias de Gobierno federal y gobiernos estatales, para reforzar el plan de vacunación a más de 300 mil adultos diarios en el país. Ya estamos trabajando en eso”, añadió.

En ese sentido, el Presidente aseguró que al vacunar a todos los adultos mayores de 60 años y más, existe la posibilidad de reducir la mortalidad en un 80 por ciento.

“Si vacunamos a los adultos mayores, estamos disminuyendo la posibilidad de mortalidad en un 80 por ciento por Covid-19, entonces tenemos que avanzar en este propósito”, señaló.

“Estamos evaluando porque queremos avanzar hasta concluir la vacunación de los adultos mayores, queremos utilizar todas las vacunas para proteger a los adultos mayores, que podamos hacerlo lo más pronto posible”, reiteró.

Por último, López Obrador recordó que ante el compromiso de vacunar a todos los adultos de México antes de que termine abril, al país están llegando vacunas para cumplir con la vacunación.

“Están llegando vacunas de modo que vamos a cumplir con esa meta, aún cuando lleguemos a abril con los adultos vacunados y no todos con las dos dosis, sino con una, ese el el propósito principal. Tenemos que prevenir ante cualquier situación extraordinaria, no deseada, el que hay un repunte, una nueva ola de contagios como se está viendo en algunas partes del mundo, nosotros tenemos que aprovechas la baja de contagios, pero no queremos un repunte y por eso la prioridad en los adultos mayores”, concluyó.