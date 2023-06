El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la decisión de la mayoría de los ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar su “Plan B” en materia electoral, los convertía en un “supremo poder conservador”, con una actitud política de protección de una minoría “corrupta”.

“Yo interpreto esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta que era los que dominaba en México. El Gobierno estaba secuestrado, tomado por esa minoría”, indicó.

“Como ya no pueden dominar en el Ejecutivo, en el Legislativo esa minoría está encumbrando al Poder Judicial convirtiéndolo en un supremo poder conservador, ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuello blanco que tanto daño le han hecho al país”, aseguró.

“Con qué autoridad moral cuestionan el procedimiento del Poder Legislativo, no tengo por qué opinar lo que hace el Poder Legislativo, pero como ciudadano les diría, no se metan en ese litigio, no caigan en esa provocación, déjenlos porque están menospreciando al pueblo, piensan que pueden hacer sus fechorías y que el pueblo no se da por enterado”, dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Chiapas, dijo que no haría lo mismo que el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien el 1 de diciembre de 1995, emitió un decreto para que reducir la cantidad de ministros de la SCJN, los cuales pasaron de 26 a 11, previa reforma a 20 artículos constitucionales.

Todo sucedió en 52 días, del 5 de diciembre de 1994 al 26 de enero de 1995, desde que el entonces Presidente firmó la iniciativa y promulgó las reformas a 20 artículos constitucionales aprobadas previamente por senadores, diputados y la mayoría de los congresos locales.

La reforma al Poder Judicial incluyó la reducción de 26 a 11 el número de ministros integrantes de la SCJN -los cuales fueron “jubilados”, incluyendo a su presidente.

Además de la creación del Consejo de la Judicatura Federal, la incorporación de nuevos recursos -como la controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad-, y la imposición de un límite de 15 años para ocupar el cargo de Ministro, que antes era vitalicio.

“No, porque nosotros sí respetamos la división y el equilibrio de poderes, algo que ellos no están cumpliendo. Está en una actitud de intromisión [...] Es como si el Poder Legislativo decidiera enjuiciar a jueces, magistrados y ministros corruptos, tendría que aclararse si hay facultades para eso, porque qué es eso que un poder intervenga en los procesos internos de otro [...] Dirán que son autónomos e independientes y si hay corrupción, existe el CJF y no tiene que intervenir el Poder legislativo”, agregó.

López Obrador aseguró que si tomara la misma decisión que Zedillo Ponce de León, sus adversarios pondrían “el grito en el cielo”, porque, según dice, “así son los conservadores, son muy hipócritas”.

“Dirían: ‘se trata de una dictadura’, no, nosotros queremos hacer realidad una auténtica democracia que no había en nuestro País, hasta 2018, cuando el pueblo dijo basta”, asentó.

Olga Sánchez Cordero pide autocrítica

Olga Sánchez Cordero Dávila, Senadora del grupo parlamentario de Morena y Ministra en retiro de la SCJN, reconoció que el proceso legislativo en torno al “plan B” electoral que se discutió en ambas cámaras del Congreso de la Unión, estuvo “atropellado”.

Por ello, llamó a hacer una reflexión al interior de Morena, para saber qué se hizo mal y qué se tenía que mejorar.

“Yo quiero reconocer que estuvo atropellado, no se siguió un proceso limpio, transparente en ambas cámaras, sobre todo en la Cámara de origen”, destacó la ex Secretaria de Gobernación con AMLO.

La Ministra en retiro lamentó que por un proceso legislativo se haya declarado una invalidez y que la SCJN tuviera que entrar al fondo del asunto.

“Es una pena que por un proceso legislativo muy atropellado, porque fue muy atropellado, y nosotros tenemos que hacer una reflexión personal, hacia el interior de las Cámaras, cómo mejorar nuestro trabajo legislativo y nuestros procesos legislativos para no tener que enfrentar invalideces por procesos legislativos y que no entre la Suprema Corte al fondo, que sería importantísimo que hubiera entrado”, agregó.

Insistió que como legisladores tenían que hacer “una reflexión al interior, una introspección: qué hicimos mal, qué tenemos que mejorar, antes de echarle la culpa al vecino”.

“El día de hoy inicia el Plan C para convertir a México en un País verdaderamente democrático. Para que el soberano sea el pueblo y no las mafias electorales ni la partidocracia. ¡En sus marcas, listos, fuera!”, dijo, en su cuenta de Twitter Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados.

Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Jucopo en el Senado, anunció que en el próximo periodo de sesiones, el cual inicia el 1 de septiembre del presente año, irían por otra reforma electoral.

“Sí, la propuesta que nosotros vamos a insistir a partir del 1 de septiembre, es generar una Agenda Legislativa donde discutamos una nueva reforma electoral, con la tranquilidad de que en el año 2024 va a normar la esencia constitucional y las normas jurídicas que han regido el 2021 y el 2018”, dijo.