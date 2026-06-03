$!AMLO respalda a Sheinbaum y pide a Trump que regrese a gobernar ‘como antes’

El texto, el más extenso emitido por López Obrador desde que se retiró de la vida pública al término de su Administración, el 30 de septiembre de 2024, describe la relación bilateral México-Estados Unidos durante su sexenio como una de cooperación y diálogo. El ex titular del Poder Ejecutivo Federal enumeró una serie de acuerdos y episodios que, según su versión, evidenciaron la disposición negociadora de Trump en aquel periodo: la firma del tratado comercial entre ambos países, la no inclusión del petróleo mexicano en dicho instrumento, el rechazo a elevar cobros por remesas y la devolución del caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda para que fuera resuelto en México.

El ex Presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el 3 de junio de 2026, desde su rancho “La Chingada”, ubicado en el municipio de Palenque, Chiapas, un ensayo político en el que reiteró su respaldo sin condiciones a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y realizó una llamativa reflexión sobre el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, al quien instó a rectificar su actual postura hacia México y a retomar el estilo de gobierno que, según el ex mandatario nacional, caracterizó su primer periodo presidencial.

“Al final de su mandato, eran tan buenas las relaciones y había tanta confianza en nuestro gobierno que, cuando elementos de la DEA y del Departamento de Justicia, en venganza contra el Ejército Mexicano, fabricaron un expediente en contra del general Salvador Cienfuegos [Zepeda], secretario de la Defensa durante el gobierno del presidente Peña, y lo detuvieron en Estados Unidos, solicité al presidente Trump que nos permitiera revisar las pruebas, porque dudábamos de la autenticidad de las mismas, a lo cual accedió, ordenando que se radicara el caso en México”, escribió López Obrador.

El ex Presidente también describió un episodio en el que Trump le consultó si era conveniente calificar a los narcotraficantes de terroristas, y afirmó haberle advertido entonces de las consecuencias de tal decisión. “Le dije que no debía cometerse ese garrafal error y al día siguiente dio a conocer que había tomado en cuenta mi opinión y que no firmaría ningún ordenamiento legal en ese sentido”, relató. En el mismo texto atribuyó el giro actual de la política de Washington hacia México no a Trump mismo, sino a lo que llamó sus “falsos amigos y consejeros internos y del exterior”, a quienes describió con una larga lista de calificativos que incluía “paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados”.

Al referirse a la presión de funcionarios estadounidenses sobre México en materia migratoria y de seguridad, López Obrador argumentó que la motivación de fondo es política y electoral, no humanitaria. Afirmó que el objetivo sería debilitar a Morena y fortalecer a la oposición para recuperar un gobierno que, según él, fuera “entreguista, corrupto, mafioso y cruel y, por lo mismo, vulnerable, subordinado y fiel a sus designios intervencionistas”. Comparó la estrategia comunicativa de esos funcionarios con “la táctica propagandística hitleriana de repetir y repetir mentiras”.

Respecto a la Presidenta Sheinbaum Pardo, el ex mandatario nacional fue categórico al referirse a su gestión: “ha resultado la mejor presidenta de México de nuestro tiempo”, afirmó en el texto. El ensayo cierra con un llamado explícito: “Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”, en referencia al mandatario con quien aseguró haber construido una relación de confianza durante su sexenio.

La publicación del texto ocurre nueve meses después del retiro de López Obrador de la vida pública, en un contexto de tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos por aranceles, operaciones de seguridad y la designación federal estadounidense de organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas.