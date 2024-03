El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió al Presidente de Argentina Javier Milei -el cual lo llamó “ignorante”-, al cuestionar por qué razón los argentinos, “siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo”.

“Milei afirmó que soy un ‘ignorante’ porque le llamé ‘facho conservador’. Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser ‘comunista’ y ‘representante del Maligno en la tierra’, cuando se trata del Papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia. Post data: abrazo a Gustavo Petro”, escribió el Presidente en su cuenta de la red social X.

Horas antes, Milei -en su cuenta de la red social X, antes Twitter- se lanzó contra quienes lo criticaron por llamar “ignorante” al Presidente de México, debido a que recordó que también lo había insultado.

“Obviamente, el multimedio operador [Clarín] se le pasó por alto las agresiones que he recibido de modo recurrente por parte de los personajes en cuestión... Debe ser que consideran que está bien que otros mandatarios me agredan y que me defienda esté mal... Igual que como hacen aquí...”, dijo Milei.

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, demandó a Milei respeto para el Pesidente mexicano.

Durante una conferencia de prensa, llevada a cabo en San Pedro Mixtepec, Oaxaca, dijo que el fondo de los señalamientos del Mandatario argentino, era la existencia de dos proyectos absolutamente distintos.

Sheinbaum Pardo indicó que Milei encabezaba, según sus propios discursos, un proyecto que reivindicaba, no el liberalismo, sino el liberalismo económico extremo.

En contraste, señaló que en México el pueblo decidió dejar atrás el neoliberalismo y entrar en un proceso encaminado al “Estado de bienestar”, el cual reivindicaba el libre mercado, pero también el papel que el Estado debía jugar como regulador de sectores estratégicos.

“Él [Milei] no considera que el Estado debe regir el desarrollo de la economía, él no considera que la educación, que la salud son derechos. Él considera que el espacio de libertad es el mercado y nosotros siempre hemos dicho, ¿cómo va a ser el espacio de libertad el mercado, cuando tienes salarios que no te alcanzan ni para lo mínimo? Ese no es un espacio de libertad”, advirtió.

“El pueblo aquí decidió dejar atrás el neoliberalismo y entrar en un proceso que es único, no está copiado de ningún otro lugar. Nosotros reivindicamos el libre mercado, la inversión privada, reivindicamos el papel de los empresarios, estamos en contra de la corrupción, pero también reivindicamos el papel del Estado en términos de un ‘Estado de bienestar’ y el papel que debe jugar en los sectores estratégicos y como regulador”, detalló Sheinbaum Pardo.

“Ayer, el Presidente de Argentina insultó a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo nomás quiero decirles: él en el poco tiempo que lleva en Argentina, porque ustedes saben que es un Presidente de la ultraderecha, el peso argentino ha perdido 50 por ciento, se ha devaluado 50 por ciento”, enfatizó, por su parte, Mario Martín Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena.

“Y en el Gobierno de la transformación, al peso mexicano ya lo conocen como el ‘súper peso’, porque ha ganado 20 por ciento, mientras allá hay devaluación, acá tenemos al ‘súper peso’. Así que no somos iguales”, insistió en la misma conferencia de prensa.

“En cuanto a Milei, yo lo que le diría es que no le permito a Milei que hable mal del Presidente, de eso me encargo yo”, respondió Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la Presidencia por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, durante una conferencia de prensa.