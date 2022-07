AMLO responde reclamo de EU por política energética; ‘no pasará nada’, afirma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que no “pasará nada” con el reclamo de Estados Unidos, que acusa que la política energética de su Gobierno viola cuatro artículos del Tratado de Comercio entre México, EU y Canadá (T-MEC), al negar el acceso al mercado mexicano a empresas privadas y dar preferencia a las paraestatales Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.

Señaló que sus opositores se frotan las manos con el reclamo de Estados Unidos, y, con sorna, proyectó el video de la canción ‘Uy qué miedo’, de “Chico Che”.

“No va a pasar nada, pero ya se están frotando las manos hablando de que ahora sí. Igual de cómo supuestamente me recibieron en la Casa Blanca [...] Vamos a terminar con eso de que nos van a llamar a cuentas para que expliquemos la política energética de nuestro país, nos tiene muy preocupados, a ver si consigues a mi paisano Chico Che y ponemos ‘Uy qué miedo’ y la ponemos”, dijo.

“Ahora que empezaron con esto, le mandé un texto, una consulta a Jesús Seade [Kuri, representante de México en la negociación del T-MEC], que fue el que nos representó en la negociación y ahí tengo la respuesta, no hay ninguna violación al tratado [...] Entonces, vamos a recibir la propuesta, se va a analizar, esto lo tiene que ver la Secretaría de Economía, no hay ningún problema de nada “, garantizó.

“Todo lo que estamos haciendo en materia energética es de conformidad con la Constitución, con nuestras leyes, les molestó muchísimo lo de la ley eléctrica, sobre todo la resolución de la Corte, porque ellos pensaban que en el Poder Judicial se iban a revertir medidas como lo del autoabasto y la Corte decide que el autoabasto es un fraude legal, ya parece que el Gobierno de Estados Unidos va a exponerse a que nosotros les contestemos que están apoyando a corruptos”, señaló.

López Obrador recordó que cuando el Gobierno de Enrique Peña Nieto negociaba el T-MEC, él, entonces Presidente electo, rechazó un apartado que consideró violaba la soberanía de México en materia energética, mismo que, según afirmó, ya había sido aceptado por Ildefonso Guajardo Villarreal, entonces titular de la Secretaría de Economía.

“Dijimos no. Me habló dos veces Peña muy preocupado: ‘es que se van a romper las negociaciones’ [...] Le dije ‘no, no’, ¿cómo vamos a comprometer nuestra soberanía? Y se rompieron las pláticas. Al final, porque nadie quería informarle a [Donald] Trump de lo que estaba pasando y decidieron avisarle y Trump dijo, ¿qué quieren en México? Y nosotros redactamos el capítulo y fueron dos párrafos que tiene que ver con el dominio de la Mación sobre nuestra política energética. Y siguió la negociación y no pasó nada”, narró.





GOBIERNO DE MÉXICO EXTERNA ‘SU VOLUNTAD DE ALCANZAR SOLUCIÓN MUTUAMENTE SATISFACTORIA’



México recibió este miércoles la solicitud formal de consultas de su homólogo de Estados Unidos por la política energética mexicana, con lo se inicia la primera etapa del mecanismo general de solución de controversias del T-MEC, según dijo la Secretaría de Economía Federal, que también recordó que es la cuarta vez que se usa dicho mecanismo, desde que entró en vigor el Tratado, el 1 de julio del 2020.

“El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, ha recibido la solicitud para el inicio de consultas por parte del Gobierno de Estados Unidos con relación a su política energética, de conformidad con lo establecido en el Artículo 31.4 (Consultas) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, dijo la SE, en un comunicado.