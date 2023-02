El Presidente Andrés Manuel López Obrador retó a los miembros de la oposición a su Gobierno a que se agrupen para definir a su candidato para las elecciones presidenciales de 2024, como lo planteó el ex Mandatario nacional, Felipe Calderón Hinojosa, en un texto publicado en el diario Reforma.

No obstante, durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, aseguró que la oposición no podrá ganar la elección presidencial en 2024, ya que el pueblo no permitirá que regresen los “rateros”.

Asimismo, dijo que esperaba que Calderón Hinojosa hablara respecto al caso de Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, para aclarar lo que ocurrió en su sexenio.

“Sí, en eso están, pero lo que pasa es que no han podido llevar a cabo, se están agrupando todos, Felipe Calderón, [Vicente] Fox [Quesada], [Carlos] Salinas [de Gortari], los medios de información más influyentes, el Reforma, algunos empresarios, banqueros, los intelectuales orgánicos de siempre”, dijo.

“Los que encabezan [Héctor] Aguilar Camín, [Enrique] Krauze, todos están agrupando. Nada más que les cuesta trabajo, porque ya la gente no les cree, porque ellos tuvieron su oportunidad y se dedicaban a robar, a saquear”, sostuvo.

“Ahora están organizando una marcha supuestamente porque se va afectar al INE, un pretexto, una excusa, lo que quieren es unirse, se está agrupando todo el bloque conservador”.

“Pues eso que dice Calderón es correcto, que se apliquen para que se agrupen, se fortalezcan, siempre ha existido en México el partido conservador, siempre. [...] Sí, le hace bien al País para que haya democracia plena.

“Es muy bueno que se pongan de acuerdo y lo que planteó Calderón: que se organicen, que se reagrupen, que definan si va a ser Claudio [X. González Guajardo], el dirigente o quién, que definan cómo van a elegir al candidato del bloque conservador, porque hay como 50.

“No van a poder, estoy absolutamente seguro de que el pueblo no va a permitir que regresen los rateros, los que hicieron fraudes, los que engañaron al pueblo. Imagínese lo que significó en el caso de Calderón. Primero, esto de irse a trabajar a una empresa extranjera, dónde está el decoro, en dónde está la dignidad del que llegó ‘haiga sido como haiga sido’ a la Presidencia, y luego se vuelve empleado de una empresa extranjera, de un monopolio extranjero”, recordó.

“El Reforma, en vez de hacer una autocrítica, sigue apoyando o formando parte del grupo que se dedicó a saquear al País. Ayer, o antier, le hacen una entrevista al ex Presidente Felipe Calderón y yo pensaba va a hablar el Presidente Calderón del caso de García Luna o le van a preguntar sobre el caso de García Luna y nada, cuidándolo.

“Además, [Calderón Hinojosa] nombra de Secretario de Seguridad a una persona que hacía acuerdos con un grupo para perseguir a otros y, de ser un funcionario menor, se convierte en su brazo derecho y no es capaz Calderón de dar una explicación”, insistió el Mandatario nacional.

“Ese texto, Calderón, por ejemplo, si no fue entrevista, por honestidad debería escribir sobre eso y que pasó durante su Gobierno en materia de seguridad y otras cosas que ahí van a ir saliendo, que tiene que aclarar”.

El 19 de febrero, en un texto publicado en Reforma, Calderón Hinojosa propuso que los partidos se abran a ciudadanos y que elijan candidatos únicos opositores para 2024.

“Lo único que puede salvar a México es una ciudadanía organizada. Se trata de organizar a los ciudadanos para lograr una resurrección de la oposición política, a fin de evitar la caída de México en una dictadura populista del Siglo 21 corrupta, incompetente y autoritaria”, señaló el ex Presidente.

“Para lograr esta hazaña democrática, veo dos posibles caminos que no son excluyentes: 1) la recuperación de los partidos políticos existentes, desde la ciudadanía, y 2) la construcción de un nuevo partido político opositor”, mencionó en su texto.

“Urge una incorporación ordenada a los partidos. Que estos se abran y que la ciudadanía acepte y participe. Habrá quien piense que los existentes son opciones indeseables, pero por ahora es lo único que hay con posibilidad legal de postular candidatos y participar electoralmente.

“Por eso propongo un acuerdo, en el cual los partidos, idealmente todos, pero necesariamente los más posibles en la oposición (PAN, PRI, PRD y MC), puedan comprometerse a renovar integralmente su militancia.

“Antes o una vez reconstruido el padrón de militantes de los partidos, deberán establecerse las reglas de su integración a la vida interna. Y, sobre todo, dada la coyuntura, definirse aquellas para la elección de candidatas y candidatos a cargos de elección popular para 2024.

“Desde luego comparto la idea de formar una coalición opositora para postular una sola candidatura a la Presidencia de la República y una sola fórmula por cada Distrito y senaduría [...] También estoy totalmente de acuerdo con la propuesta de elecciones primarias de candidatos, de todos los partidos, e integrando esa coalición electoral.

“Una vez integrada la afiliación abierta y simultánea, y definidas las reglas de la elección, los partidos elegirían a comités de campaña por cada uno de los 300 distritos federales, cuya tarea se abocaría de inmediato a construir la estructura territorial, en todos los distritos, en todas las secciones, en todas las casillas y en todas las colonias, barrios y comunidades del País”, señaló Calderón Hinojosa.