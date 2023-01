AMLO revela cuáles ministros votaron a favor y en contra de Norma Piña

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló el supuesto sentido de los votos de los ministros a favor y en contra de Norma Lucía Piña Hernández, para ser elegida como Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

Reveló el sentido del voto de los ministros, luego de que un reportero le preguntó su opinión respecto a las críticas de personajes de la oposición, los cuales señalaron que la llegada de Piña Hernández a la Presidencia de la SCJN y del CJF significaba una derrota para él, luego que no fue electa Yasmín Esquivel Mossa, de la cual decían, era su candidata para presidir el Poder Judicial de la Federación.

López Obrador afirmó que el Presidente saliente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, además de Loretta Ortiz Ahlf y Margarita Ríos Farjat, quienes supuestamente simpatizan con él, votaron por Gutiérrez Ortiz Mena.

Mientras que Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel Mossa, sufragaron por Piña Hernández, quien al final resultó elegida como presidenta de la SCJN y del CJF,

“¿Quiénes votaron por quién? Se sabe, ¿no?, pero yo se los voy a decir. Había dos candidatos al final, la licenciada Piña y el licenciado Gutiérrez Ortiz Mena, eran los dos. Entonces por Ortiz Mena votó el Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, votó Loretta”, dijo.

“Ahí van dos que simpatizan con nosotros, que no me hicieron caso, si se tratara de eso, porque yo aquí dije de que no era correcto que el que había estado de director jurídico del SAT con Fox, cuando se habían ocultado las condonaciones de impuestos y luego había estado de director de Grandes Contribuyentes y luego director del SAT, pues cómo”, agregó.

“Si de por si la Corte está dedicada nada más a defender intereses financieros o de los financieros. ¿A ver digan ustedes si conocen una decisión de la Corte que haya ayudado al pueblo? No hay nada. No, al contrario”, expresó.

“Ya llevamos el voto del Presidente, el voto de la Ministra Loretta, el voto de la Ministra Margarita, que también fue propuesta por nosotros, ah y me falta uno, el voto del que fue anteriormente Presidente de la Corte, Aguilar, más el voto del candidato, o sea que votó por él [mismo], son cinco”, detalló.

“Y por la licenciada Piña tres abogados, cuatro: Laynez, Pardo, Dayán y González Alcántara y Yasmín, cinco, y el voto de la licenciada Piña seis, así quedó: seis a cinco. ¿Por qué no lo dicen en los medios? ¿No les parece extraño? Porque no informan o dan a conocer solo lo que les conviene”, subrayó.

“Esto del Poder Judicial, por primera vez hay autonomía en el Poder Judicial porque no dependen los ministros del Presidente. Se les pueden dar todos los argumentos, que no intervengo, que no era mi candidata la señora Yasmín, que propuse a cuatro [ministros] y dos, entre la que se encontraba de las dos, la licenciada Yasmín siempre apoyó nuestras propuestas y la licenciada Loretta, los otros dos que propuse de inmediato se desligaron de nosotros”, insistió López Obrador.

“Decían que el Presidente de la Suprema Corte también dependía de nosotros. No, yo siempre lo he tratado con mucho respeto, porque lo considero una gente recta, a Zaldívar, aunque pues tenemos también diferencias y no intervine”, expresó.