AMLO se adelanta a BANXICO y revela que subirá tasas de interés en 0.5 por ciento

Los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México decidieron aumentar en 50 puntos base la tasa de interés, fijándola en 6.5 por ciento, reveló el Presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantándose al órgano constitucional autónomo, que dará a conocer el anuncio de política monetaria a las 13:00 horas de este mismo día.

Además de la Gobernadora y los cuatro subgobernadores de BANXICO -Victoria Rodríguez Ceja, Gerardo Esquivel Hernández, Galia Borja Gómez y Jonathan Ernest Heath Constable-, a la reunión de política monetaria acuden el secretario y subsecretario de Hacienda y Crédito Público -Rogelio Ramírez de la O y Gabriel Yorio González-, así como el Secretario de la Junta de Gobierno.

“Ayer, aquí en México, el BANXICO aumentó 0.50 por ciento, vamos a tener una tasa de interés de 6.5, porque cuando aumentan las tasas de interés, hay menos inversión y se supone que baja la inflación, es un mecanismo de control”, comentó el mandatario nacional.

El político tabasqueño señaló que para enfrentar la inflación, los financieros en el mundo buscan parar la economía y ejemplificó con el caso de Estados Unidos, quienes, según dijo, lo hicieron por primera vez en varios años, al aumentar .25 por ciento sus tasas de interés.

El presidente recodó que cuando llegó al Gobierno, la tasa de interés estaba en el 8 por ciento y la bajaron al 4 por ciento, pero ha ido subiendo. Asimismo, señaló que la decisión de la Junta de Gobierno del BANXICO fue por unanimidad y que su Administración respeta la autonomía de dicha institución.

El mandatario nacional también mencionó que la menor inflación -que durante la primera quincena de marzo se ubicó en el 7.29 por ciento- que se tiene en México en comparación con Estados Unidos, se debe a que se aplican medidas como el control de los precios de los combustibles.

“Nosotros tenemos, afortunadamente, menor inflación que en Estados Unidos y se debe en buena medida a que estamos controlando los precios de los combustibles y ellos no han podido”, afirmó el político tabasqueño.

López Obrador aseguró que también abona a una menor inflación el producir lo que se consume tanto en alimentos como en combustibles, es por ello que esta administración busca rescatar la industria petrolera.

El político tabasqueño explicó que la política energética actual de México, que busca lograr la autosuficiencia y “rescatar” Petróleos Mexicanos (PEMEX), les permite “reducir la importación de combustibles en un 48 por ciento”.

Además, el mandatario nacional no descartó que haya una apertura comercial y así poder eliminar aranceles para la importación de productos como pollo, huevo, granos, entre otros, para hacer frente a la inflación.

“Otra posibilidad es la apertura comercial, que no la descartamos, porque todavía México tiene aranceles para la importación de algunos alimentos. Entonces, si estamos en un mundo de libre mercado, si hay una situación de incremento de precios por falta de alimentos o materias primas en México se abren al mercado para importar, se quitan aranceles y que entre carne de pollo, huevo, granos a mejores precios, eso también es un mecanismo que no descartamos para enfrentar la inflación”, agregó.

“Por eso es la política y hay una variable, dirían los tecnócratas, hablando en físico, como dirían en mi pueblo, que es fundamental, que es la más importante de todas las variables, la honestidad, que no haya corrupción, esa es la gran diferencia”, indicó López Obrador.

“A nosotros nos alcanza el presupuesto y podemos hacer frente a todas las adversidades porque no se permite la corrupción y lo que había antes era un Gobierno tomado, secuestrado, saqueado y así no se puede, aunque se trate del modelo económico más perfecto. No hace falta ser doctor en economía para saber cómo administrar”, finalizó.

AMLO PROMETE RESPETAR AUTONOMÍA DEL BANCO DE MÉXICO

El 30 de diciembre del 2021, el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que su Gobierno respetará la autonomía del BANXICO, ello aunque la actual Junta de Gobierno tiene cuatro de cinco integrantes que fueron propuestos por el actual titular del Poder Ejecutivo Federal.

Entre ellos los subgobernadores Gerardo Esquivel Hernández, Galia Borja Gómez y Jonathan Ernest Heath Constable, además de la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja. La única miembro de la Junta de Gobierno del BANXICO que no fue propuesta por el político tabasqueño, es Irene Espinosa Cantellano.

“Ya a partir del año próximo Victoria va a ser la Gobernadora del Banco de México [...] Nosotros deseamos que le vaya muy bien. Vamos a seguir manteniendo nuestro compromiso de respetar la autonomía del Banco de México, de no meternos, porque es una institución autónoma de conformidad con la Constitución, no depende del Ejecutivo, no depende de la Secretaría de Hacienda”, dijo el mandatario nacional.

“Si hay inflación se afecta a todos y se afecta más a la gente humilde, eso pasó en todo el periodo neoliberal, los aumentos al salario mínimo, siempre se quedaron abajo de la inflación”, comentó López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Una forma que tienen para controlar la inflación, es que deciden subir o bajar la tasa de interés, si hay inflación, si se controla, baja la tasa de interés, se está estimulando la inversión, porque el dinero cuesta menos”, agregó el presidente de la República.

“Esas decisiones no tienen que ver con el Gobierno, si sube o baja, son decisiones del Banco de México, sus consejeros, su presidenta para el año próximo son quienes van a decidir y nosotros vamos a respetar siempre sus decisiones”, aseveró el mandatario nacional.

El titular del Poder Ejecutivo Federal opinó que al Gobierno le gustaría que el BANXICO también impulse el crecimiento económico, “porque se puede controlar la inflación, pero si no hay crecimiento tampoco se avanza [...] es un tema que nos gustaría ver, pero solo opinamos”.