AMLO se contradice después de pedir ‘avalancha de votos’ por la transformación en 2024

“Yo no dije que era una avalancha de votos, o no recuerdo, para un partido”, indicó.

MÉXICO._ Aunque este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió una “avalancha de votos” para continuar con el movimiento de transformación en 2024, esta mañana se contradijo y aseguró que no se acordaba.

Aseguró que ahora no se puede estar pensando solo en ganar la presidencia, sino también contar con el apoyo de la mayoría del Congreso y del Poder Judicial, de lo que contrario el presidente se convierte en un “florero”.

López Obrador dijo que en un verdadero sistema democrático existe el poder Legislativo y el poder Judicial, no sólo el Ejecutivo como era antes.

“Si lo que se buscar es llevar a cabo un proyecto que no se olviden que ese proyecto puede transitar si cuenta con el apoyo del Congreso y del Poder Judicial, si no es así dejan al presidente como florero, empleado de la oligarquía, que no le va a cobrar impuestos a potentados, que le va cobrar al pueblo; en donde van a seguir manteniéndose los privilegios y las desigualdades”, dijo.

Pide AMLO “avalancha de votos”

Ayer, en su conferencia matutina, López Obrador convocó a una “avalancha de votos” por Morena, para obtener la presidencia y mayoría en el Congreso.

“No solo votes por el presidente o la presidenta, si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación, apóyale también votando por los candidatos al Congreso porque sino lo van a ningunear”, dijo.