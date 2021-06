AMLO se dice feliz por los resultados electorales; se garantiza presupuesto para pobres, afirma

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está “feliz, feliz, feliz”, porque el proyecto de transformación que encabeza seguirá, ya que, según aseguró, Morena y sus aliados ganaron la mayoría de las gubernaturas y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

“Lo que más me apuraba era que pasara la elección sin incidentes, que se hiciera valer la democracia, eso era lo que más me importaba y estuvimos muy pendientes para evitar la violencia, para dar garantías a la gente para salir a votar sin temor”, indicó.

“Si a eso se le añade el resultado que va a favorecer el que continúe la transformación de México, pueden imaginarse que estoy feliz, feliz, feliz”, aseguró el Mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.

“Regresando al tema de la Cámara, miren, así está, son 300 distritos de mayoría. Morena 65, solo, y con la alianza de Morena, el Verde y el PT, 118. ¿Me van a ayudar a hacer la cuenta? 183 de 300, más uno, 184 de 300, 61 por ciento, para tener mayoría calificada es 66 (por ciento), entonces esto posiblemente sea más de lo que teníamos”, presumió el Presidente.

“Pero lo más importante de todo, es que el debate que se trae y que vamos a seguir dando y todas nuestras diferencias se puedan resolver por la vía electoral, que sea el pueblo el que decida, por eso le agradezco mucho a todos los que participaron, había colas en las casillas, independientemente de por cuál partido votaron, el hecho de ir a participar es muchísimo mejor que ir a resolver las cosas con la violencia”, señaló López Obrador.

“Eso es lo que nos debe dar mucho gusto, el que la gente participe y que se haga un hábito la democracia y me siento muy satisfecho, porque miren, si se hubiese hecho como antes, no iba a ser ese resultado, iba a ser como antes”, agregó.

“¿Se acuerdan como era? 90-10, porque se metía todo el aparato de Estado, dinero a raudales, eran elecciones de Estado, eso no, porque no tendríamos autoridad moral, no tendríamos autoridad política”, insistió.

Asimismo, el Presidente afirmó que hay una intención política en decir que los partidos a favor de su Gobierno perdieron la “mayoría absoluta”, porque lo que mantuvieron tras las elecciones fue la mayoría simple para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.

“Sí hay una intención política de decir ‘no tuvieron la mayoría absoluta’, o sea, primero, la mayoría absoluta no existe, es mayoría simple o mayoría calificada, nosotros no hemos tenido mayoría absoluta”, aseveró el político tabasqueño.

“¿Qué es la mayoría simple? La mitad más uno, es lo que tenemos y vamos a seguir teniendo. ¿Qué se necesita para aprobar el Presupuesto? La mitad más uno. ¿Qué es la mayoría calificada? Las dos terceras partes”, refirió.

Los que representan al movimiento de transformación no tienen mayoría absoluta, sino simple, para tener mayoría calificada se requieren alianzas con otros partidos... La mayoría calificada es lo que se necesita para la reforma a la Constitución, más la mitad de las legislaturas locales, esa es mayoría calificada”, abundó.

Garantiza presupuesto para los más pobres

Por otra parte, López Obrador aseguró que con el resultado de la elección de ayer los partidos a favor de la Cuarta Transformación tendrán mayoría para garantizar el presupuesto para los más pobres.

“Porque se votó no solo por un partido, por un candidato, se votó por un proyecto, en un sentido o en otro, se votó por dos proyectos, distintos y contrapuestos, sobre todo en la elección federal”, indicó.

“Yo agradezco mucho, porque como resultado de esta elección, los partidos que simpatizan con el proyecto de transformación que está en marcha, van a tener mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Y esto qué significa? Significa tener garantizado el presupuesto y más específico, más a detalle, tener garantizado el presupuesto suficiente para los más necesitados, para los pobres”, señaló.

“La gente se portó muy bien. Los que pertenecen a la delincuencia organizada en general bien. Muy pocos actos de violencia de estos grupos. Se portó creo que más mal la delincuencia de cuello blanco, pero no se pasaron de la raya y tampoco alteraron en lo fundamental los resultados”, señaló.

“Ayer se dio un paso importantísimo, es una elección histórica, han habido pocas elecciones como las de ayer y digo esto porque las elecciones de ayer fueron libres, limpias, como no sucedía en otros tiempos”, expresó.

“Hubieron desaseos, hubieron intervenciones, injerencias de autoridades locales, pero, a diferencia de otros tiempos, no intervino el Estado, no fueron elecciones de Estado como las que se llevaban a cabo durante décadas y siglos en México”, insistió.

“Lo que se llama negocio de saliva o más que nada de influencias y de sobornos, y de moches y de servilismo de servidores públicos, de funcionarios públicos, pero todo esto está cambiando. Por eso fue muy importante lo de ayer, porque lo que se firmó ayer es de que continúe la política de transformación”, agregó.