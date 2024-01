El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas a la Diputada trans Salma Luévano Luna, del grupo parlamentario de Morena en la Cámara baja, por haberse referido hacia ella como “hombre vestido de mujer“.

Durante su conferencia de prensa matutina de este martes, el Mandatario se dijo respetuoso de la identidad de género.

“Quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y que yo ayer hablé de que era un hombre vestida de mujer. Yo soy muy respetuoso y creo en la libertad y la gente debe de asumirse, cualquier persona, como se identifique”, dijo.

“Si opiné sobre este tema es porque considero que el amor no tiene sexo, está por encima de todo, es como la libertad. Entonces ofrezco una disculpa, y enviarle un abrazo a esta compañera”.

“Hoy el presidente @lopezobrador_ me ofreció una disculpa por malgeneralizarme. Esta declaración es importantísima, pues visibiliza una lucha que nos ha tomado décadas. Soy una mujer, Diputrans y eso no está a discusión. Ahora a esperar a que me reciba el presidente @JesusRCuevas”, escribió la Diputada federal en su cuenta de X.

El 8 de enero pasado, López Obrador se refirió a Salma Luévano como “hombre vestido de mujer”, al negar que la hubiera besado y luego rechazado, durante su visita a Motul, Yucatán.

“[Joaquín] López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan. El hombre tiene sentimientos. Salió de una dama, de una compañera que me besó la mano y no me da tiempo de devolverle el beso”, declaró.

“Pero hay hombres que me besan la mano o me dan un beso y yo les doy también un beso. Ayer [domingo] besé a muchos. ¿Por qué no voy a abrazar, por qué no voy a besar? ¿Qué tiene que ver la preferencia sexual? ¿Un beso en la mejilla? Y el señor López-Dóriga, machín”.

Aunque la misma Luévano Luna aseguró en sus cuentas de las diversas redes sociales que López Obrador sabía que es una mujer trans, y que cada vez que se encuentran se saludan de beso y abrazo, López-Dóriga hizo mofa de ello.

“El presidente López Obrador rayando en la transfobia. Malgenerizó a la diputada trans Salma Luévano, a quien señaló por ser ‘hombre vestido de mujer’. Con ese comentario, ¿quién es el ‘machín’, presidente”, cuestionó el periodista en su cuenta de X.

Luévano Luna, de 53 años, es reconocida como la primera Diputada trans en México. Nacida en Aguascalientes y criada en Minatitlán, Veracruz, la también estilista y activista por la causa LGBTIQ+ preside la Comisión de Diversidad en la Cámara baja del Congreso de la Unión.

“Por lo que veo en tu caso López-Dóriga tu ESTÚPIDA IGNORANCIA y cochino cerebro te hace creer que todos son de tu condición. LAS FOBIAS, reflejan miedo e inseguridad NO SE TE OLVIDE”, dijo la Diputada de Morena en redes sociales.



Abre cuenta de TikTok

Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador anunció que abrió una cuenta en la red social TikTok, donde, según él, estará subiendo contenido para estar más en comunicación con los jóvenes.

“Pero antes quiero dar a conocer a todos, porque se transmite esta mañanera a veces, subo videos en la redes, me comunico con muchos ciudadanos, personas, y no había podido estar presente en una red que la ven bastante los jóvenes, TikTok. Como no hablo de corrido, no había querido yo estar en esa red, entonces ya voy a estar en TikTok”, añadió el Mandatario nacional.