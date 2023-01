AMLO se reúne con empresas canadienses y ‘resuelve’ inconformidades con política energética

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que tras la petición de la reunión bilateral con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reunió con representantes de cuatro empresas canadienses y que lograron resolver todos los problemas que presentaron dichas compañías, inconformes con la política energética mexicana.

Durante su conferencia de prensa matutina insistió en que su Gobierno siempre buscará la conciliación mediante el diálogo.

“Ayer estuve con empresarios de Canadá que tenían algunas inconformidades, ahora que vino el primer ministro Trudeau me pidió que si los atendíamos, y personalmente, con el gabinete económico, atendimos a cuatro empresas canadienses y resolvimos los cuatro problemas, sin ningún obstáculo, que tenían que ver con asuntos del sector eléctrico, y así lo hicimos con las empresas estadounidenses y siempre buscamos la conciliación”, explicó.

“Les decía a los canadienses que hay 125 empresas mineras canadienses y tenemos problemas sólo en dos, y además tienen razón, que son extorsionados en Guerrero por grupos que se dedican a la delincuencia. Ya lo estamos atendiendo, pero solamente dos”, afirmó.





TRUDEAU ENTENDIÓ IMPLICACIONES DEL FRAUDE LEGAL EN SOCIEDADES DE AUTOABASTO ELÉCTRICO, ASEGURA AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador comentó el miércoles que Justin Trudeau comprendió las implicaciones que tiene el supuesto fraude legal en el autoabasto eléctrico y en el que está inmiscuida una empresa canadiense, que afirmó, no tuvo cuidado al asociarse con otras firmas mexicanas para realizar estas acciones.

Se trata del fondo de inversiones a largo plazo la Caisse de Dépôt et Placement du Québec, que en 2017 junto a un grupo de inversionistas institucionales mexicanos compraron el 80 por ciento de una cartera de 8 proyectos eólicos y solares a la empresa estatal italiana Enel.

Sin embargo, López Obrador se comprometió ante su homólogo a revisar la situación de dicha empresa y encontrar una solución adecuada, toda vez que se financia con las pensiones de los canadienses.

“De acuerdo a la ley, son ilegales, es fraude legal [el autoabasto], ya hasta lo resolvió hasta la Suprema Corte [de Justicia de la Nación], y ¿qué es lo que pasa?, que esta empresa, que incluso le compró las acciones a otra empresa italiana, no tuvieron cuidado y empezaron a hacer una sociedad con algunas empresas mexicanas, con OXXO, que tiene que ver con el [diario] Reforma”, dijo el Presidente.

“Entonces no es autoabasto porque no generan energía para las empresas canadienses que tienen el permiso, pero simulan porque supuestamente OXXO tienen acciones de un dólar por acción, una simulación completa, nosotros ya no podemos mantener eso porque es una ilegalidad”, agregó.

“El Primer Ministro Trudeau entiende estas cosas, es una persona decente, ya se lo explicamos y ya entiende de qué se trata y a pesar de eso yo hice el compromiso de atender a los gerentes de estas empresas porque estas empresas recogen dinero de fondos de pensiones de Canadá, pero los adversarios nuestros desinforman y buscan la confrontación”, explicó.

Además, López Obrador reconoció que el Gobierno de Trudeau se quejó porque el crimen extorsiona y no deja operar a una minera canadiense en el estado de Guerrero.

También recordó que, durante la Cumbre de Líderes de América del Norte, expuso al Primer Ministro lo que describió como arbitrariedades cometidas por la minera canadiense San Javier, subsidiaria de New Gold Inc, en San Luis Potosí.

“Es que tenemos una diferencia con Canadá, una, bueno, en la cuestión eléctrica; en la minería, que deberíamos de tener más problemas, porque son 125 mineras canadienses, son dos problemas de parte de ellos y uno de parte de nosotros. Uno, porque hay una minera que no nos paga los impuestos, y dos, que se quejan que no los dejan trabajar en Guerrero, que es cierto, que los extorsionan, y eso, ya lo estamos viendo, pero de 125 mineras”, agregó.

“Le recordé, con todo respeto, al Primer Ministro Trudeau, que son 32 estados en nuestra República, que hay un estado que se llama San Luis Potosí, que el escudo de ese estado tiene un cerro, el cerro de San Pedro, y le dije cómo era antes, que las autoridades del PAN, federales y locales, en contubernio con una empresa minera canadiense, destruyeron el cerro de San Pedro”, enfatizó.

“Y destruyeron el pueblo, el Cerro de San Pedro, entonces está el escudo de San Luis, y está el cerro, pero ya no existe, incluso hasta se suicidó extrañamente el Presidente Municipal, entonces cuando le digo todo esto, imagínense lo que estamos haciendo, pues poniendo orden”, subrayó.