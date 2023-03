“Reconocieron el trabajo que México ha venido haciendo respecto a eso, que se actúo con eficacia y rápidamente, y que se está haciendo la investigación en curso, eso dijeron [...] Reclamo no, no [...] Se les hizo de su conocimiento cuáles son los resultados que en México se tienen respecto a la seguridad en México, de donde estamos nosotros, donde están ellos, y se tuvo una buena conversación para fortalecer nuestro entendimiento en materia de seguridad”, dijo Ebrard Casaubón.

Asimismo, el funcionario federal explicó que López Obrador nombró a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como contraparte de Sherwood, y que a la reunión en Washington D.C. irá el Gabinete de Seguridad mexicano y donde se presentarán los resultados de lo que se había hecho en cuanto al combate del fentanilo.

“México presentó algunos datos, por ejemplo, lo que ha sido a la incautación de fentanilo, que ya rebasa las 6 toneladas, se presentaron también los diferentes indicadores, el homicidio en México está decreciendo 10 por ciento, así como todos los demás delitos” afirmó el canciller, quien también expuso que el Gobierno mexicano insistió en el tema del control de armas.

“Fue una muy buena relación con la Administración [del presidente Joseph] Biden, Coincidencia en los diagnósticos, y el deseo y el compromiso de ambas partes de hacer , reconociendo todo lo que se ha hecho, y hacer más, ver más qué más podemos hacer en el tema de fentanilo y otros que nos puedan ayudar a mejorar la seguridad de los dos lados”, agregó el funcionario federal.

“No hay tensión con Estados Unidos, porque esa es una declaración de senadores republicanos, que no es el gobierno de Estados Unidos, que plantean algo que sabes de antemano que no es realizable, y lo planteas porque esa de su campaña electoral, y creen, piensan que atacar a México y culpan de cosas de las que México no tiene no sólo tiene la culpa sino que les estamos ayudando”, indicó el canciller.

“Todas las incautaciones de fentanilo que se hacen en México, si no se hubiesen hecho, esas pastillas estarían hoy o habrían causado no digo cientos, miles de muertes en los Estados Unidos, entonces no hay tal tensión con Estados Unidos”, insistió Ebrard Casaubón.

“Muy buena reunión con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Hablamos de fentanilo, del tráfico de armas y de la decisión del presidente Joe Biden de respetar nuestra soberanía”, escribió el presidente López Obrador, en su cuenta de la red social Twitter.

“Traemos un informe que se le va a presentar y el compromiso de seguir ayudando, de seguir apoyando, pero no aceptamos las amenazas”, adelantó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.