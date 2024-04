A pesar de que Xóchitl Gálvez Ruiz pidió al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) suspender las “mañaneras”, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que no cancelaría sus conferencias de prensa matutinas, debido a que, según dijo, eso sería un agravio a la libertad de expresión.

“Ah, sí, quieren censurar las mañaneras, están pidiendo que se cancelen las mañaneras. ¿Cómo nos van a silenciar? ¿Y las libertades dónde quedan? Tengo entendido que ya resolvió el Tribunal Electoral [del Poder Judicial de la Federación], que no es posible hacerlo, sería una gravísima violación a la Constitución y desde luego un agravio a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas, a la libertad”, comentó AMLO.

“No sé qué les está pasando, están muy nerviosos, pero que se serenen, se tranquilicen, somos adversarios, no somos enemigos. Vamos a abrazarnos, a respetarnos mucho, nada más que no estamos en una dictadura, ni de izquierda ni de derecha. En México se vive una democracia y la democracia, entre otras cosas, implica pluralidad, diversidad, garantizar el derecho a disentir, no es pensamiento único”, expresó.

“Entonces, en una democracia es sustancial el que haya proyectos distintos y hasta contrapuestos de nación. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? ¿Por qué vamos a estar pensando todos de la misma manera? ¿Por qué vamos a estar todos de acuerdo con la misma política económica? ¿Por qué vamos a estar todos de acuerdo con un solo pensamiento?”, cuestionó.

“No, nada de hipocresías y ahí de nuevo aplica el que actuamos en libertad. Soy así, esto soy, así pienso, no ando robaleando, porque el róbalo es, bueno, uno de los pocos peces que anda en dos aguas, no ando de gelatinoso, de blandengue, zigzagueando”, agregó.

Claudia Sheinbaum Pardo acusó que la petición de Gálvez Ruiz, de que el Instituto Nacional Electoral suspendiera la transmisión de la conferencias del presidente López Obrador, era un acto autoritario.

“Es un acto autoritario, o sea, ellos son autoritarios, ellos dicen que defienden la democracia, pero están pidiendo un acto autoritario. Es decir, que el presidente no pueda informar al pueblo de México, como lo ha hecho durante todo su periodo. Eso ya lo resolvió el Tribunal”, dijo Sheinbaum.

Mientras que Mario Martín Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, cuestionó la visita que hizo la política hidalguense, al Instituto Nacional Electoral, al afirmar que buscaba que el órgano constitucional autónomo, le hiciera la campaña.

“Queremos denunciar que la candidata del PRI y sus secuaces fueron ayer al INE. Ahora la candidata del PRI y del PAN quiere que el Instituto le haga su campaña”, indicó el también coordinador general de campaña de Sheinbaum Pardo, en un posicionamiento.

“Como [Rafael Alejandro Moreno Cárdenas] ‘Alito’ y [Marko Antonio Cortés Mendoza] ‘Markito’ no dan dinero, está buscando cómo conseguir recursos por todos los medios posibles. Ojalá la autoridad electoral no se preste a la trampa que quieren plantear el PRI y el PAN; que ellos sean responsables de sus actos”, expuso Delgado Carrillo.

“Nuestra candidata [Sheinbaum Pardo] lo dijo muy bien ayer: ‘fueron al instituto a arrodillarse; a pedirles que por favor el INE haga una campaña para decir que ellos no van a quitar los programas sociales’. Y la doctora también apuntó, con mucha agudeza, que la campaña que pide la candidata de la derecha no tiene sentido, pues ellos ‘no creen en los programas sociales; ellos no creen en los derechos del pueblo de México, y ellos no creen en la pensión universal para los adultos mayores’”, abundó el dirigente nacional de Morena.

El Consejo General del INE debatirá el 11 de abril de 2024, en el punto 6 de la orden del día, la petición de Gálvez Ruiz, de suspender la difusión de las “mañaneras” del presidente López Obrador, en lo que resta de la campaña electoral.

La política hidalguense propuso que se ordene a los concesionarios de radio y televisión en las 32 entidades, suspender la difusión de las conferencias presidenciales hasta el 3 de junio del 2024. “Que suspendan la difusión total, integral e ininterrumpida de las conferencias de prensa del C. Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, conocidas como ‘mañaneras’”, planteó.

En su propuesta, la senadora con licencia también pidió ordenar al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de su Coordinador de Comunicación Social y Vocero, Jesús Ramírez Cuevas, para que cualquier ente del Gobierno Federal se abstenga de difundir de manera total, integral e ininterrumpida, las conferencias de prensa matutinas presidenciales.

“En general, se suspensa la difusión de propaganda gubernamental que no se encuentre dentro de las excepciones que establece el artículo 41, párrafo segundo, base III, apartado C y 134, penúltimo párrafo, de la Constitución, por cualquier medio de comunicación social con impacto en estados con proceso electoral”, señaló Gálvez Ruiz, en su propuesta.

En el punto de acuerdo se afirma que de manera sistemática y reiterada el presidente de la República ha violado los artículos 41, 134 y 449 constitucionales, a través de pronunciamientos con los que se dan a conocer logros, programas, acciones y obras de Gobierno, respecto a temas y cuestiones de distinta índole, lo que puede encuadrarse dentro de la definición de propaganda gubernamental.

“Además de que se ha caído en el exceso de pedir el voto en favor de su partido político Morena, para alcanzar una mayoría calificada en el Congreso, con lo que podrá conseguir la aprobación de sus iniciativas constitucionales que ha emitido, entre otras cuestiones de suma importancia dentro de las que se encuentran los insultos y desprestigios hacia sus opositores, descalificativos que son emitidos a través de la utilización de recursos públicos que se tiene bajo su resguardo y cuidado”, indica el acuerdo.

También propone que sea la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, la que verifique que los concesionarios no trasmitirán la propaganda gubernamental del Gobierno Federal.