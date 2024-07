Rodrigo de la Peza López Figueroa, Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, canceló la orden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que nombrara a los dos magistrados faltantes de su Sala Superior.

El juzgador federal negó la suspensión definitiva en el amparo promovido por una asociación civil, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, que buscaba forzar la integración de la Sala Superior del TEPJF, ante la omisión del Senado para llenar las dos vacantes.

El viernes 28 de junio, De la Peza López Figueroa mandó al TEPJF nombrar a dos magistrados decanos de Sala Regional, para integrar la Sala Superior, ello en vez de al exigir al Senado, elegir a los magistrados de entre las ternas que le envió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2023.

El juez federal basó su resolución en el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que ordenaba a las salas del TEPJF designar magistrados suplentes en casos de ausencia, aunque solo para las que no excedieran de 30 días.

“El Pleno de la Sala Superior del TEPJF deberá designar a dos personas Magistradas Electorales de las Salas Regionales, que deben cumplir con el requisito de ser decanas, esto es, con mayor antigüedad, o en su caso, de mayor edad; de tal suerte que se supla la ausencia prevaleciente como consecuencia de la omisión reclamada, y dicha Sala Superior quede integrada por siete magistrados electorales, para que pueda sesionar válidamente y sus resoluciones se tomen en unanimidad, mayoría calificada en los casos expresamente señalados en las leyes o mayoría simple”, ordenó De la Peza López Figueroa.

La suspensión original decretada por el juzgador federal, que solo era provisional, fue revocada el 4 de julio, por unanimidad, en el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, cuyos tres magistrados resolvieron que no había algún daño inminente que se debía suspender, debido a que la Sala Superior del TEPJF podría funcionar con cinco integrantes, y solo requería seis para declarar la validez de la elección presidencial a más tardar el 6 de septiembre del presente año.

Los magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa agregaron que la ley citada por De la Peza López Figueroa, sólo facultaba al TEPJF para suplir vacantes de menos de 30 días, no vacantes permanentes.

El TEPJF incluso anunció que presentaría una denuncia penal contra De la Peza, una medida inusual sin pasar antes por una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que la Secretaría de Gobernación le promovió un juicio político en el Congreso, que puede resultar en su destitución.

La noche del 4 de julio, con tres votos a favor, los integrantes de la Sala Superior del TEPJF ordenaron a su Dirección de Asuntos Jurídicos, para denunciar ante la Fiscalía General de la República, al juez Rodrigo de la Peza López Figueroa.

Durante el jueves, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Poder Judicial de la Federación de fraguar un “plan con maña” para quitarle a Morena y sus aliados de los partidos Verde Ecologista Mexicano y del Trabajo, la mayoría calificada en el Congreso de la Unión.

Sostuvo que la orden del juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, para nombrar dos magistraturas vacantes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, buscaba que juzgadores afines a la oposición consiguieran la mayoría de votos en el Pleno de la Sala Superior del TEPJF.

Según lo denunció, una vez conformado, dicho “bloque conservador”, podría imponer su criterio para cancelar la elección presidencial, en un escenario “exagerado”, pero también en la discusión respecto a la denominada cláusula de sobrerrepresentación.

“Es una maniobra politiquera que un juez, que no tiene facultades, le pida al Tribunal que nombre a dos magistrados que hace falta, pero, ¿por qué quieren que se nombre a esos dos? Todo es un plan con maña, porque los dos que quieren poner son del bloque conservador y entonces tendrían mayoría en el Tribunal”, detalló López Obrador.

“Y entonces el Tribunal podría cancelar la elección, pero, para no exagerar, lo que más añoran es que se aplique una fórmula que no está en la Constitución para que Morena y sus aliados no tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no puedan reformar la Constitución. ¿Es mafia o no es mafia?”, criticó.

“¿Hay un plan del Poder Judicial para quitarles la mayoría calificada?”, le preguntó un reportero, durante la conferencia de prensa matutina.

“Si, así como se está planteando. Cuando dice la Secretaria de Gobernación que va a interponer una demanda para juicio político está bien. Ya basta de que estén pisoteando la Constitución y no es nada más este caso”, abundó.

“Los que deberían de respetar la Constitución, los ministros la violan. La Constitución establece en el Artículo 127 de que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente y ellos ganan cuatro veces más que lo que gana el Presidente de la República. ¡Son unos caraduras, cretinos!”, enfatizó, quien también acusó al juez de atreverse a pisotear la Carta Magna, porque, según él, se sentía protegido por los ministros de la SCJN.

“Lo que acaba de hacer un juez: se atreve a ordenarle al Tribunal Electoral que se nombre a dos nuevos magistrados, ¿y con qué facultad si constitucionalmente es el Tribunal Electoral el que tiene la facultad de calificar la elección presidencial?”, insistió.

“Pero, ¿cómo se atreve a violar así, a pisotear la Constitución? Porque se siente protegido por los de la Suprema Corte y los de la Suprema Corte se sienten protegidos, porque tampoco son los que mandan, en esto hay nivelitos, arriba hay otros”, aseveró, quien también advirtió que, de no aprobarse la reforma constitucional, los jueces seguirían dejando en libertad a los delincuentes.

“Vamos a suponer, a aceptar sin conceder de que no se lleva a cabo la reforma, imagínense en qué terminaría el País, si los jueces dejan en libertad a delincuentes peligrosos de las bandas que operan en el País y a delincuentes de cuello blanco”, señaló López Obrador.

El 3 de julio, la virtual Presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el PJF invadía las facultades del Poder Legislativo y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo aclaró que su evaluación no se centraba únicamente en la Presidenta de la SCJN, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, sino en el Poder Judicial de la Federación en su conjunto.

“No, no creo que en particular esté en evaluación la Presidenta de la Suprema Corte, sino el Poder Judicial en sí. Por eso es el planteamiento de la reforma al Poder Judicial”, indicó, quien también planteó la necesidad de una reforma al PJF, argumentando que, según ella, no actuaba buscando la justicia de manera equitativa para todos.

“Ayer lo dije: más allá de la renuncia o no, el problema es cómo está actuando el Poder Judicial en nuestro País y hay muchísimos casos que muestran que no se actúa buscando la justicia, ni es pareja para todas y para todos”, afirmó.

Sheinbaum Pardo también mencionó casos en los que, según su opinión, el Poder Judicial de la Federación había cometido abusos sobre otros poderes, citando como ejemplo el caso de la Ley de la Industria Eléctrica. Además, hizo referencia a situaciones en las que se liberaban a delincuentes, afectando la seguridad y la paz de los mexicanos.

“Invaden facultades del Legislativo, invaden facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, declaró respecto a los integrantes del PJF.

“El juez Rodrigo de la Peza, este juez es el mismo que concedió efectos contra la Ley de la Energía Eléctrica, es un juez que no es la primera vez que hace suspensiones frente a acciones que hace el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. La Constitución claramente especifica que en el caso electoral el máximo organismo es el Tribunal Electoral y la Sala Superior [...] ¿Qué tiene que hacer un juez exigiéndole algo al (sic) Tribunal Superior de Justicia de la Federación en materia electoral?”, dijo Sheinbaum Pardo, un día antes.

“Un juez que antes ya había actuado en contra del Poder Legislativo, es decir un juez que actúa políticamente, le exige a la Sala Superior que nombre a dos, cuando, entiendo que se requiere sólo uno más para calificar la elección presidencial”, aseguró.

“Cuando la Secretaria de Gobernación dice que ya es juicio político contra un juez es porque, ¿qué tiene que estar haciendo un juez? Valdría la pena ver quién es este juez, dónde trabajó, quién lo formó. Para eso es importante la reforma judicial”, agregó Sjeinbaum Pardo.

El 3 de julio, la Secretaría de Gobernación ratificó la petición de juicio político contra el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, por ordenar al TEPJF, que nombrara a dos magistrados que hacían falta para completar el Pleno de su Sala Superior, luego que el Senado había incumplido con dicha atribución.

El 2 de julio, Segob presentó su solicitud en la Secretaría General de la Cámara de Diputados, por el titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, Omar Gutiérrez Lozano.

El mismo día, a través de un video publicado redes sociales, Luisa María Alcalde Luján, la Secretaria de Gobernación afirmó que era “evidente” que De la Peza López Figueroa, “actuaba por consigna”.

“El día de hoy solicitaremos su juicio político por violar la Constitución. Es evidente que actúa por consigna [...] Muy bien por el Tribunal Electoral, que frente a la pretendida intromisión del Juez de Distrito Rodrigo de la Peza López, decide defender su autonomía y su mandato Constitucional como máxima autoridad en la materia”, expresó.

Tras enterarse de la cancelación de la orden del juez federal, el Presidente López Obrador dijo este viernes que no era necesario el juicio político contra De la Peza López Figueroa.

“Ah qué bien, qué bueno, porque, ah ¿no fue por voluntad propia? No le hace, qué bueno, porque la Constitución es muy clara con eso, corresponde a las autoridades electorales la calificación de la elección al Tribunal Electoral, cómo se va a meter el juez a algo que no le corresponde”, respondió.

“No es de interpretación, es muy claro que es la autoridad electoral, es última instancia el Tribunal Electoral para estos asuntos, no sé quién lo asesoró. Pero si ya se resolvió qué bueno, felicidades”, comentó.

“¿Mantendrán juicio?”, lo cuestionó un periodista. “No, no, no, si ya se resolvió ya para qué, qué bueno, para qué va a estar uno en puerta de autoridad, como se decía antes”, indicó.