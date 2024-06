El Presidente Andrés Manuel López Obrador dejó entrever, en un par de ocasiones, que si Claudia Sheinbaum le pidiera regresar a la vida pública, lo haría sólo si México estuviera en guerra.

Según ejemplificó el político tabasqueño, eso mismo sucedió cuando el General Lázaro Cárdenas del Río -que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940-, regresó de su retiro cuando su sucesor, Manuel Ávila Camacho, le pidió regresar para ser titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) -cargo que ostentó del 1 de septiembre de 1942 al 31 de agosto de 1945-, durante parte de la Segunda Guerra Mundial.

Durante una entrevista con el Chamuco TV -programa transmitido en Canal 22, de TV UNAM, el domingo 23 de junio de 2024-, el caricaturista Rafael Pineda, mejor conocido como Rapé, cuestionó al titular del Poder Ejecutivo Federal respecto al avance “terrible” de la ultraderecha en el mundo y “con una amenaza de guerra en Europa”.

“No va a suceder eso, no va a suceder eso”, respondió, riendo, el mandatario nacional, para luego decirles a los conductores de dicho programa, que les iba a dar “una exclusiva”, misma que consistió en que les contó una conversación privada que tuvo durante sus giras con Sheinbaum Pardo.

“Yo hablé con la presidenta electa, hemos estado platicando. Ahora estamos saliendo juntos. Y entonces me empezó a decir de lo que había sucedido cuando la Segunda Guerra Mundial, por eso me acordé. De que ya se había retirado en general Cárdenas, guardadas las proporciones, desde luego”, indicó el político tabasqueño.

“Entonces, viene la Segunda Guerra, sí, y el presidente Ávila Camacho lo llama y vuelve a ser, porque ya había estado, secretario de la Defensa, je, je, entonces cuando me empieza a platicar, éste, Claudia, entonces ‘no, no, no, esa historia ya me la conozco’, le digo, ‘pero no, no va a haber guerra’”, reveló López Obrador.

El 25 de junio de 2024, tras describir a Sheinbaum como “una giganta”, el Presidente advirtió que sólo estaría dispuesto a dejar su retiro y regresar a la vida pública, si se presentara una situación grave, como una invasión o una guerra.

Sin embargo consideró que la virtual presidenta electa tenía toda la capacidad, preparación, convicciones e ideales suficientes para tomar el control de la nación.

“Usted dijo que, en su retiro, solo atendería el llamado de la presidenta electa ¿a qué se refería?”, le preguntó un periodista, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería, del Palacio Nacional.

”Pues yo creo que no va a hacer falta, porque la presidenta electa es giganta, giganta. Hemos aprovechado las giras para hablar y hablar, porque terminando, entregando la banda, yo me voy a Palenque [Chiapas] y ya no quiero nada y ella va a poder, sin ningún problema, porque está mucho muy preparada, va a ser una buena presidenta, muy buena, no va a tener ningún problema”, insistió López Obrador.

”Lo estamos viendo ahora, la gente está muy contenta, es una mujer con convicciones, con ideales, honesta. Solo que hubiese una situación gravísima, por ejemplo, una invasión, una guerra, pero eso no va a ser, no va a haber”, enfatizó.

“¿Dejaría su retiro?”, reiteró el reportero. “No, si me pide que yo ayude en algo, ayudo, ahora sí que la patria es primero”, expresó el mandatario nacional. “¿Si ella pidiera que no se retire?”, abundó el comunicador. “No, no, no, no, no, ella sabe muy bien que yo tengo esa decisión tomada”, aseveró-

No obstante, López Obrador dijo sentirse muy contento, porque estaba a punto de cerrar su sexenio para poder decir “misión cumplida”. Al hablar de su retiro, López Obrador informó que no tendría a su servicio a personal de la Sedena.

Tras adelantar que él contaría solo con un ayudante, el presidente ofreció detalles respecto a su pensión. Explicó que contaba con 20 años cotizados ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por lo que podría recibir un pago mensual de entre 25 mil y 30 mil pesos.

Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo Federal informó que, como ahorros, tenía los pagos que le habían depositado por la Pensión para Adultos Mayores, de la Secretaría del Bienestar, recursos que aún no se había gastado.

Además, el mandatario nacional detalló que las regalías de sus libros serían para su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y para su hijo menor, Jesús Ernesto López Gutiérrez, de 17 años de edad.