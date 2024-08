El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la aeronave que trasladó a Estados Unidos al capo sinaloense Ismael Zambada García, “El Mayo”, de 76 años, así como a Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno” -de 38 años-, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, hubiera despegado del Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García, en Hermosillo, Sonora.

Alfonso Durazo Montaño, Gobernador de Sonora, también afirmó el 30 de julio que la aeronave que trasladó al cofundador del Cártel de Sinaloa y al hijo de su compadre, “El Chapo”, hubiera despegado desde Hermosillo.

“Todavía no se tiene pues la certeza, no se tienen todos los elementos. Lo del vuelo sí ya está, parece que descartado: No salió de Sonora, ya hay otras versiones, pero por eso queremos esperar”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.

También confirmó que Estados Unidos no había informado ni dado más detalles respecto a la detención de los capos mexicanos, por lo que pidió “esperar” y “tener paciencia”, debido a que, según él, no había certeza de lo que sucedió.

“¿A una semana de la captura no hay certeza?”, le preguntó un reportero. “Hay que tener paciencia, cuando tengamos el informe del Gobierno de Estados Unidos, que nosotros tengamos más elementos, vamos a informarles a ustedes”, respondió.

Agregó que su Gobierno estaba a la espera de que el Gobierno de Estados Unidos les notificara al respecto, debido a que, según él, “ya nosotros tenemos algo de información”.

“El pueblo de México es soberano, estamos obligados a informarles de todo, no ocultar nada, actuar con honestidad, no mentir, no robar, vamos a esperar también. Si no nos quieren mandar la información, vamos a decir ́ no tenemos información porque no quieren, no sé qué están ocultando, pero no nos adelantemos”, enfatizó López Obrador, quien también aseguró que Sinaloa hasta ahora era una región “en paz” y no había violencia, ni enfrentamientos por la captura de los capos sinaloenses.

“Ayer antier salió un documento de un abogado de que no hay problema entre las familias de ellos, los Loera y los Zambada, queremos tener toda la información y pienso que la están recabando y pues hay que tener paciencia”, comentó.

“Esto es como la justicia, tarda pero llega, entonces vamos a esperarnos, lo importante, bueno, entre otras cosas, es de que toda esa región está en calma, porque pues es un hecho fuerte, y nosotros lo que deseamos es que haya paz, que no haya pérdida de vidas humanas”, dijo.

“No hay que desesperarnos, tranquilo todo, todo se va a saber, todo se va a saber, porque nosotros no somos alcahuetes de nadie, nosotros representamos al pueblo de México, no somos peleles, no somos títeres de nadie, de ningún gobierno extranjero”, expresó.