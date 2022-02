AMLO viola secreto fiscal del periodista Carlos Loret durante mañanera

El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó los supuestos ingresos anuales que tiene el periodista Carlos Loret de Mola, quien supuestamente gana más de 35 millones de pesos anuales, en ingresos otorgados por las empresas Radiópolis (W Radio), el diario El Universal, el medio digital LatinUs y el periódico Washington Post.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador hizo un comparativo con los 2 millones 11 mil pesos que él percibe de salario como Presidente de la República.

”Loret de Mola [es un] mercenario, golpeador, corrupto, en sentido estricto ni siquiera es periodista [...] Le estoy pidiendo que diga cuánto gana y ayer contestó por fin. Contestó que primero diga mi hijo cuánto gana”, abundó.

”José Ramón [López Beltrán] tiene 40 años [de edad], es independiente, y no tiene que ver con el Gobierno, porque ninguno de mis hijos tiene que ver con los asuntos públicos. Ninguno de mis familiares”, agregó.

”Porque yo hice un compromiso con el pueblo de México, de no permitir ni la corrupción, ni el amiguismo, ni el influyentismo, ninguna de esas lacras y no le voy a fallar al pueblo. Espero que José Ramón conteste, ya es grande, que diga de qué vive”, dijo López Obrador.

También afirmó que las investigaciones respecto los ingresos y las empresas de sus hijos, en realidad son ataques dirigidos hacia él.

“¿Con qué autoridad moral el señor Loret de Mola me va a cuestionar, si lo que he estimado más importante en mi vida es mi honestidad?”, manifestó.

”Y por eso le pregunté: ‘¿Cuánto gana usted?’ porque para enjuiciar a alguien públicamente se necesita tener autoridad moral. No es posible, no resiste uno. ¿Cuál es mi escudo? Mi honestidad”, comentó.

”Esto es lo que gana Loret, esto es lo que ganó el año pasado [35.2 millones de pesos], pero lo que me llama mucho la atención y lo tendrán que aclarar los directivos de Televisa, es que se supone que Loret ya no está en Televisa y le dieron 11 millones 800 mil pesos el año pasado”, detalló.

López Obrador también dijo que pedirá al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que verifiquen los datos sobre los supuestos ingresos del periodista.

”Le voy a solicitar al instituto de la transparencia, ya saben que tengo diferencia con ellos, pero formalmente les voy a pedir que solicita al SAT que me certifiquen los datos”, insistió, quien dijo, además, que pedirá información “más a fondo” de LatinUS, empresa donde colabora Loret de Mola Álvarez, entre ello si el medio digital paga impuestos.

”¿Ustedes creen que [gana esa cantidad de dinero] porque se trata de un periodista de altos vuelos? ¿Muy inteligente? ¿Un buen escritor? No, es por golpeador [...] No es un asunto personal, yo estoy bien con mi conciencia, duermo tranquilo, pero represento un proceso de transformación para acabar con la corrupción en México”, abundó.

”La información que me llegó sobre cuánto gana Loret es muy importante porque la mafia del poder ocultó, durante mucho tiempo, los sueldos de estos periodistas famosos que no son como ustedes [la mayoría de los reporteros]”, indicó.

”Estos son periodistas golpeadores que tienen las grandes empresas de comunicación porque éstas necesitan tener influencia en el Gobierno, doblar a los gobiernos para recibir contactos jugosos de obras y así [se explica] que hay medios de comunicación que tienen constructoras”, acusó.

”Decía el finado [Emilio] Azcárraga [Milmo] que él era un soldado del presidente. Pues pasó el tiempo y el presidente se convirtió en un soldado de Televisa”, insistió.

A través de su cuenta de Twitter, Loret de Mola consideró falsa la información proporcionada por el presidente.

“¡Qué cosa! Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. ¡Y además datos falsos, montos inflados! Dice que en 2021 gané millones en Televisa... donde dejé de trabajar en 2019”, tuiteó el comunicador.

“El presidente está acorralado. No sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador”, agregó el periodista, en otra publicación en Twitter.