AMLO vuelve a defender a Félix Salgado

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este martes que no haya violencia física ni verbal, ello después de que Félix Salgado Macedonio amenazó a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de que si no le regresan la candidatura a gobernador de Guerrero por el partido Morena, revelaría el domicilio particular del presidente Lorenzo Córdova Vianello y de otros seis consejeros que votaron por quitarle el registro.

”Que no haya violencia ni física ni verbal, que haya respeto, pero que no se quiera descalificar a la mala a nadie [...] El derecho a defender la democracia tiene que darse en el marco de la legalidad y de manera pacífica, este es mi punto de vista”, indicó el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.

”Hay que luchar en contra del fraude, de manera pacífica, esa es la recomendación, o sea no a la violencia. Nosotros, todos estos personajes, incluidos los intelectuales orgánicos, todos los abajo firmantes, todos nos han dañado, y lo peor, engañado al país, porque han avalado fraudes electorales y nuestra respuesta siempre ha sido pacífica. Nada de violencia”, pidió López Obrador.

”Sí [los comentarios de Salgado Macedonio son incorrectos], pero crispan el ambiente electoral también los que hacen fraude. O sea, no estoy justificando, nada más, ¿por qué no se ve el asunto de manera integral? No sólo una parte, porque pues ahorita se rasgan las vestiduras diciendo: ‘ay qué barbaridad, esto es violencia’”, dijo.

”Y sí, está mal, esto no se debe presentar, ¿y qué? los fraudes e impedir o el querer impedir por consigna que no participe un candidato ¿no está mal?, ¿por qué no dejar al pueblo que decida?, ¿qué eso no es también un agravio, un atentado a la democracia?”, señaló el político tabasqueño.

”Claro que hay intereses creados en este caso y en otros, imagínense que conste eh, que ustedes lo están planteando, ¿cómo por que no comprobó gasto de precampaña? 120 mil pesos, 130 mil pesos, 150 mil pesos. Para empezar ese partido, Morena, no tuvo, según me informan, precandidatos. Bueno, o hubieron miles de precandidatos. El argumento de ellos es ‘no había precandidatos’”, insistió.

”Pero se dice no comprobó 130 mil, 140 mil pesos. ¿Qué no se puede poner una sanción que no sea quitarle el derecho a participar?, ¿cuándo han hecho eso?, ¿cuándo? Hablando en plata, porque el Tribunal resuelve: ‘sanciónenlo, pero no le quiten el derecho a participar’”, abundó el titular del Poder Ejecutivo federal.

”Que sea el pueblo el que decida si es mal candidato, mal ciudadano, a ver, que el pueblo sancione y que el pueblo diga, el pueblo de Guerrero [...] No por consigna, ¿por qué defiendo también esto? porque era lo que me hicieron, me desaforaron, guardadas las proporciones, porque es lo mismo, desde Los Pinos dijeron ‘este no va’”, insistió.