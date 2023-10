Un convenio para colaborar en el esquema de salud IMSS-Bienestar firmaron este martes 23 gobernadores y gobernadoras del País con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La firma del acuerdo se realizó durante la conferencia “La Mañanera” en Palacio Nacional, en donde estuvo presente el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Ahora vamos a firmar ya el acuerdo con 23 estados que han aceptado sumarse, participar conjuntamente con la Federación para que no falten los medicamentos; para que haya médicos, especialistas; que no solo se tenga el derecho al llamado cuadro básico, sino a todas las medicinas de forma gratuita; que no se cobre por la atención médica, ni por intervenciones quirúrgicas, ni por nada, porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo”, mencionó López Obrador en su intervención.

Esta no es la primera ocasión que el Mandatario sinaloense firma con la Federación un convenio para este esquema de salud, pues en junio pasado se signó un acuerdo que contenía disposiciones para federalizar los recursos del programa, entre ellos la nómina de los trabajadores del estado que pasaron a formar parte del IMSS- Bienestar.

En esta ocasión, el convenio firmado garantiza la transferencia de la infraestructura hospitalaria y el personal de salud a este esquema para unificar los servicios.